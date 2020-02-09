Haberler » Spor » Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm - Spor

Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm

TFF 2. Lig'de 22. haftanın ardından Beyaz Grup'ta Yılport Samsunspor liderliğini sürdürürken, Kırmızı Grup'ta ise Bandırmaspor liderliğe yükseldi.

09.02.2020 16:06 | Son Güncelleme: 09.02.2020 16:06
Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm

TFF 2. Lig'de 22. haftanın ardından Beyaz Grup'ta Yılport Samsunspor liderliğini sürdürürken, Kırmızı Grup'ta ise Bandırmaspor liderliğe yükseldi.

Beyaz Grup'ta Hekimoğlu Trabzon-GMG Kırklarelispor ve Gümüşhanespor-Başkent Akademi karşılaşmaları yoğun kar yağışı nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

Ligde 22. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumları şöyle:

Beyaz Grup

TakımlarOGBMAYAVP
-------------------------- --- --- --- --- --- --- --- ---
1. YILPORT SAMSUNSPOR22 17 4 1 50 8 42 55
2. MANİSA FK22 16 5 1 63 20 43 53
3. SANCAKTEPE FK22 13 4 5 37 17 20 43
4. HEKİMOĞLU TRABZON21 12 3 6 35 30 5 39
5. İNEGÖLSPOR22 10 4 8 36 25 11 34
6. ÇORUM FK22 11 1 10 32 30 2 34
7. SARIYER22 9 6 7 28 25 3 33
8. PENDİKSPOR22 9 5 8 32 28 4 32
9. AFJET AFYONSPOR22 9 4 9 31 25 6 31
10. ZONGULDAK KÖMÜRSPOR22 8 7 7 28 28 0 31
11. TARSUS İDMAN YURDU22 9 1 12 30 33 -3 28
12. GMG KIRKLARELİSPOR21 6 8 7 19 26 -7 26
13. HACETTEPE22 8 2 12 28 41 -13 26
14. 1922 KONYASPOR22 7 3 12 27 35 -8 24
15. AMED SPORTİF FAALİYETLER22 6 6 10 20 32 -12 24
16. BAŞKENT AKADEMİ21 6 3 12 27 31 -4 21
17. GÜMÜŞHANESPOR21 5 3 13 23 39 -16 18
18. ŞANLIURFASPOR22 0 1 21 5 78 -73 -14

Not: Şanlıurfaspor'un 15 puanı silinmiştir.

Kırmızı Grup

TakımlarOGBMAYAVP
----------------------------- --- --- --- --- --- --- --- ---
1. BANDIRMASPOR22 13 8 1 47 23 24 47
2. ANKARA DEMİRSPOR22 14 5 3 37 14 23 47
3. GMG KASTAMONUSPOR22 13 3 6 40 23 17 42
4. TUZLASPOR22 12 5 5 35 19 16 41
5. KIRŞEHİR BELEDİYESPOR22 11 5 6 28 18 10 38
6. VANSPOR FK22 11 3 8 38 24 14 36
7. SAKARYASPOR22 10 8 4 27 20 7 35
8. PİSERRO KAHRAMANMARAŞSPOR22 10 4 8 23 27 -4 34
9. ERGENE VELİMEŞESPOR22 9 5 8 38 27 11 32
10. BAYBURT ÖZEL İDARE22 8 5 9 24 32 -8 29
11. UŞAKSPOR22 9 4 9 29 28 1 28
12. SİVAS BELEDİYESPOR22 7 7 8 24 25 -1 28
13. ETİMESGUT BELEDİYESPOR22 6 9 7 24 22 2 27
14. BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR22 7 5 10 34 38 -4 26
15. EYÜPSPOR22 6 2 14 18 33 -15 20
16. ELAZIĞSPOR22 5 4 13 18 41 -23 16
17. NİĞDE ANADOLU22 3 1 18 21 45 -24 10
18. KARDEMİR KARABÜKSPOR22 1 3 18 7 53 -46 3

Not: Sakaryaspor, Uşakspor, Elazığspor ve Kardemir Karabükspor'un üçer puanı silinmiştir.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler