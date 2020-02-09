Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm
TFF 2. Lig'de 22. haftanın ardından Beyaz Grup'ta Yılport Samsunspor liderliğini sürdürürken, Kırmızı Grup'ta ise Bandırmaspor liderliğe yükseldi.
TFF 2. Lig'de 22. haftanın ardından Beyaz Grup'ta Yılport Samsunspor liderliğini sürdürürken, Kırmızı Grup'ta ise Bandırmaspor liderliğe yükseldi.
Beyaz Grup'ta Hekimoğlu Trabzon-GMG Kırklarelispor ve Gümüşhanespor-Başkent Akademi karşılaşmaları yoğun kar yağışı nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.
Ligde 22. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumları şöyle:
Beyaz Grup
|
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|--------------------------
|---
|---
|---
|---
|---
|---
|---
|---
|1.
|YILPORT SAMSUNSPOR
|22
|17
|4
|1
|50
|8
|42
|55
|2.
|MANİSA FK
|22
|16
|5
|1
|63
|20
|43
|53
|3.
|SANCAKTEPE FK
|22
|13
|4
|5
|37
|17
|20
|43
|4.
|HEKİMOĞLU TRABZON
|21
|12
|3
|6
|35
|30
|5
|39
|5.
|İNEGÖLSPOR
|22
|10
|4
|8
|36
|25
|11
|34
|6.
|ÇORUM FK
|22
|11
|1
|10
|32
|30
|2
|34
|7.
|SARIYER
|22
|9
|6
|7
|28
|25
|3
|33
|8.
|PENDİKSPOR
|22
|9
|5
|8
|32
|28
|4
|32
|9.
|AFJET AFYONSPOR
|22
|9
|4
|9
|31
|25
|6
|31
|10.
|ZONGULDAK KÖMÜRSPOR
|22
|8
|7
|7
|28
|28
|0
|31
|11.
|TARSUS İDMAN YURDU
|22
|9
|1
|12
|30
|33
|-3
|28
|12.
|GMG KIRKLARELİSPOR
|21
|6
|8
|7
|19
|26
|-7
|26
|13.
|HACETTEPE
|22
|8
|2
|12
|28
|41
|-13
|26
|14.
|1922 KONYASPOR
|22
|7
|3
|12
|27
|35
|-8
|24
|15.
|AMED SPORTİF FAALİYETLER
|22
|6
|6
|10
|20
|32
|-12
|24
|16.
|BAŞKENT AKADEMİ
|21
|6
|3
|12
|27
|31
|-4
|21
|17.
|GÜMÜŞHANESPOR
|21
|5
|3
|13
|23
|39
|-16
|18
|18.
|ŞANLIURFASPOR
|22
|0
|1
|21
|5
|78
|-73
|-14
Kırmızı Grup
|
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|-----------------------------
|---
|---
|---
|---
|---
|---
|---
|---
|1.
|BANDIRMASPOR
|22
|13
|8
|1
|47
|23
|24
|47
|2.
|ANKARA DEMİRSPOR
|22
|14
|5
|3
|37
|14
|23
|47
|3.
|GMG KASTAMONUSPOR
|22
|13
|3
|6
|40
|23
|17
|42
|4.
|TUZLASPOR
|22
|12
|5
|5
|35
|19
|16
|41
|5.
|KIRŞEHİR BELEDİYESPOR
|22
|11
|5
|6
|28
|18
|10
|38
|6.
|VANSPOR FK
|22
|11
|3
|8
|38
|24
|14
|36
|7.
|SAKARYASPOR
|22
|10
|8
|4
|27
|20
|7
|35
|8.
|PİSERRO KAHRAMANMARAŞSPOR
|22
|10
|4
|8
|23
|27
|-4
|34
|9.
|ERGENE VELİMEŞESPOR
|22
|9
|5
|8
|38
|27
|11
|32
|10.
|BAYBURT ÖZEL İDARE
|22
|8
|5
|9
|24
|32
|-8
|29
|11.
|UŞAKSPOR
|22
|9
|4
|9
|29
|28
|1
|28
|12.
|SİVAS BELEDİYESPOR
|22
|7
|7
|8
|24
|25
|-1
|28
|13.
|ETİMESGUT BELEDİYESPOR
|22
|6
|9
|7
|24
|22
|2
|27
|14.
|BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR
|22
|7
|5
|10
|34
|38
|-4
|26
|15.
|EYÜPSPOR
|22
|6
|2
|14
|18
|33
|-15
|20
|16.
|ELAZIĞSPOR
|22
|5
|4
|13
|18
|41
|-23
|16
|17.
|NİĞDE ANADOLU
|22
|3
|1
|18
|21
|45
|-24
|10
|18.
|KARDEMİR KARABÜKSPOR
|22
|1
|3
|18
|7
|53
|-46
|3