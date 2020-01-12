Haberler » Spor » Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm - Spor

Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm

TFF 2. Lig'de ikinci yarının ilk haftasının ardından Beyaz Grup'ta liderlik el değiştirirken, Kırmızı Grup lideri koltuğunu korudu.

12.01.2020 15:54 | Son Güncelleme: 12.01.2020 15:54
Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm

TFF 2. Lig'de ikinci yarının ilk haftasının ardından Beyaz Grup'ta liderlik el değiştirirken, Kırmızı Grup lideri koltuğunu korudu.

Ligin 18. haftasına lider giren Manisa FK, deplasmanda Kömürspor ile 2-2 berabere kalarak puan kaybetti. Zirve yarışındaki Yılport Samsunspor, rakibinin puan kaybettiği haftada Gümüşhanespor'u 3-0 yenerek averajla liderliği devraldı.

Kırmızı Grup'ta ise haftaya lider giren Ankara Demirspor, deplasmanda Belediyesi Bodrumspor'u 2-0 yenerek liderliğini sürdürdü.

Ligde 18. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumları şöyle:

Beyaz Grup

TakımlarOGBMAYAVP
1. YILPORT SAMSUNSPOR18 13 4 1 42 7 35 43
2. MANİSA FK18 13 4 1 49 18 31 43
3. HEKİMOĞLU TRABZON18 11 2 5 34 29 5 35
4. SANCAKTEPE FK18 10 3 5 30 15 15 33
5. ÇORUM FK18 10 1 7 25 21 4 31
6. İNEGÖLSPOR18 8 4 6 28 18 10 28
7. AFJET AFYONSPOR18 7 4 7 26 22 4 25
8. PENDİKSPOR18 7 4 7 23 22 1 25
9. TARSUS İDMAN YURDU18 8 1 9 25 27 -2 25
10. SARIYER18 6 6 6 20 19 1 24
11. ZONGULDAK KÖMÜRSPOR18 6 6 6 24 24 0 24
12. HACETTEPE18 7 2 9 22 30 -8 23
13. GMG KIRKLARELİSPOR18 5 7 6 15 23 -8 22
14. AMED SPORTİF FAALİYETLER18 5 5 8 13 27 -14 20
15. BAŞKENT AKADEMİ18 5 3 10 22 25 -3 18
16. GÜMÜŞHANESPOR18 5 3 10 20 27 -7 18
17. 1922 KONYASPOR18 5 2 11 20 30 -10 17
18. ŞANLIURFASPOR18 0 1 17 5 59 -54 -14

Not: Şanlıurfaspor'un 15 puanı silinmiştir.

Kırmızı Grup

TakımlarOGBMAYAVP
1. ANKARA DEMİRSPOR18 12 3 3 30 13 17 39
2. BANDIRMASPOR18 10 7 1 35 20 15 37
3. GMG KASTAMONUSPOR18 11 1 6 36 21 15 34
4. TUZLASPOR18 10 4 4 26 15 11 34
5. KIRŞEHİR BELEDİYESPOR18 10 3 5 24 16 8 33
6. VANSPOR FK18 9 3 6 29 18 11 30
7. BAYBURT ÖZEL İDARE18 8 4 6 21 22 -1 28
8. ERGENE VELİMEŞESPOR18 8 3 7 34 23 11 27
9. SAKARYASPOR18 8 6 4 23 18 5 27
10. PİSERRO KAHRAMANMARAŞSPOR18 7 4 7 18 22 -4 25
11. SİVAS BELEDİYESPOR18 6 6 6 21 18 3 24
12. ETİMESGUT BELEDİYESPOR18 4 9 5 17 17 0 21
13. UŞAKSPOR18 7 3 8 22 25 -3 21
14. BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR18 5 5 8 26 31 -5 20
15. ELAZIĞSPOR18 5 4 9 18 31 -13 16
16. EYÜPSPOR18 4 2 12 11 24 -13 14
17. NİĞDE ANADOLU18 2 1 15 16 35 -19 7
18. KARDEMİR KARABÜKSPOR18 1 2 15 6 44 -38 2
Not: Sakaryaspor, Uşakspor, Elazığspor ve Kardemir Karabükspor'un üçer puanı silinmiştir.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler