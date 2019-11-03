Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm
TFF 2. Lig'de 11. hafta maçları sona erdi.
TFF 2. Lig'de 11. hafta maçları sona erdi.
Ligde 11. hafta sonunda Beyaz Grup'ta Manisa Futbol Kulübü, Kırmızı Grup'ta ise Tuzlaspor liderliğini sürdürdü.
Ligde 11. haftanın ardından gruplarda puan durumu şöyle oluştu:
Beyaz Grup:
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|--------------------------
|---
|---
|---
|---
|---
|---
|---
|---
|1.
|MANİSA FUTBOL KULÜBÜ
|11
|10
|1
|0
|36
|10
|26
|31
|2.
|YILPORT SAMSUNSPOR
|11
|7
|4
|0
|21
|4
|17
|25
|3.
|YENİ ÇORUMSPOR
|11
|7
|1
|3
|17
|12
|5
|22
|4.
|AFJET AFYONSPOR
|11
|6
|2
|3
|20
|11
|9
|20
|5.
|SANCAKTEPE FUTBOL KULÜBÜ
|11
|6
|1
|4
|19
|8
|11
|19
|6.
|ZONGULDAK KÖMÜRSPOR
|11
|5
|3
|3
|14
|9
|5
|18
|7.
|HEKİMOĞLU TRABZON
|11
|5
|2
|4
|22
|20
|2
|17
|8.
|PENDİKSPOR
|11
|5
|2
|4
|14
|12
|2
|17
|9.
|İNEGÖLSPOR
|11
|5
|1
|5
|15
|10
|5
|16
|10.
|SARIYER
|11
|4
|4
|3
|12
|11
|1
|16
|11.
|TARSUS İDMANYURDU
|11
|5
|1
|5
|9
|16
|-7
|16
|12.
|GÜMÜŞHANESPOR
|11
|3
|2
|6
|12
|16
|-4
|11
|13.
|AMED SPORTİF FAALİYETLER
|11
|2
|5
|4
|7
|12
|-5
|11
|14.
|HACETTEPE
|11
|3
|2
|6
|9
|22
|-13
|11
|15.
|KIRKLARELİSPOR
|11
|2
|4
|5
|7
|18
|-11
|10
|16.
|1922 KONYASPOR
|11
|3
|0
|8
|11
|19
|-8
|9
|17.
|BAŞKENT AKADEMİ
|11
|2
|2
|7
|12
|17
|-5
|8
|18.
|ŞANLIURFASPOR
|11
|0
|1
|10
|1
|31
|-30
|-14
Not: Şanlıurfaspor, 15 puan silme cezası aldı.
Kırmızı Grup:
Not: Sakaryaspor, Uşakspor, Birevim Elazığspor, Kardemir Karabükspor'un 3'e puan silme cezası aldı.