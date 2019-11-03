Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm

TFF 2. Lig'de 11. hafta maçları sona erdi.

03.11.2019 16:16
Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm

TFF 2. Lig'de 11. hafta maçları sona erdi.

Ligde 11. hafta sonunda Beyaz Grup'ta Manisa Futbol Kulübü, Kırmızı Grup'ta ise Tuzlaspor liderliğini sürdürdü.

Ligde 11. haftanın ardından gruplarda puan durumu şöyle oluştu:

Beyaz Grup:

TakımlarOGBMAYAVP
-------------------------- --- --- --- --- --- --- --- ---
1. MANİSA FUTBOL KULÜBÜ11 10 1 0 36 10 26 31
2. YILPORT SAMSUNSPOR11 7 4 0 21 4 17 25
3. YENİ ÇORUMSPOR11 7 1 3 17 12 5 22
4. AFJET AFYONSPOR11 6 2 3 20 11 9 20
5. SANCAKTEPE FUTBOL KULÜBÜ11 6 1 4 19 8 11 19
6. ZONGULDAK KÖMÜRSPOR11 5 3 3 14 9 5 18
7. HEKİMOĞLU TRABZON11 5 2 4 22 20 2 17
8. PENDİKSPOR11 5 2 4 14 12 2 17
9. İNEGÖLSPOR11 5 1 5 15 10 5 16
10. SARIYER11 4 4 3 12 11 1 16
11. TARSUS İDMANYURDU11 5 1 5 9 16 -7 16
12. GÜMÜŞHANESPOR11 3 2 6 12 16 -4 11
13. AMED SPORTİF FAALİYETLER11 2 5 4 7 12 -5 11
14. HACETTEPE11 3 2 6 9 22 -13 11
15. KIRKLARELİSPOR11 2 4 5 7 18 -11 10
16. 1922 KONYASPOR11 3 0 8 11 19 -8 9
17. BAŞKENT AKADEMİ11 2 2 7 12 17 -5 8
18. ŞANLIURFASPOR11 0 1 10 1 31 -30 -14

Not: Şanlıurfaspor, 15 puan silme cezası aldı.

Kırmızı Grup:

TakımlarOGBMAYAVP
----------------------------- --- --- --- --- --- --- --- ---
1. TUZLASPOR11 8 2 1 21 7 14 26
2. BANDIRMASPOR11 6 5 0 23 10 13 23
3. KIRŞEHİR BELEDİYESPOR11 7 2 2 19 10 9 23
4. ANKARA DEMİRSPOR11 7 1 3 17 9 8 22
5. GMG KASTAMONUSPOR11 7 0 4 24 13 11 21
6. BAYBURT ÖZEL İDARE11 6 2 3 15 13 2 20
7. VANSPOR FUTBOL KULÜBÜ11 5 3 3 18 12 6 18
8. SİVAS BELEDİYESPOR11 4 5 2 16 9 7 17
9. PİSERRO KAHRAMANMARAŞSPOR11 4 3 4 10 10 0 15
10. ETİMESGUT BELEDİYESPOR11 3 5 3 11 10 1 14
11. SAKARYASPOR11 3 5 3 11 12 -1 11
12. ERGENE VELİMEŞESPOR11 3 2 6 18 20 -2 11
13. UŞAKSPOR11 4 2 5 13 18 -5 11
14. BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR11 2 4 5 15 21 -6 10
15. EYÜPSPOR11 2 2 7 8 17 -9 8
16. BİREVİM ELAZIĞSPOR11 3 2 6 12 22 -10 8
17. NİĞDE ANADOLU11 1 1 9 12 23 -11 4
18. KARDEMİR KARABÜKSPOR11 1 0 10 4 31 -27 0

Not: Sakaryaspor, Uşakspor, Birevim Elazığspor, Kardemir Karabükspor'un 3'e puan silme cezası aldı.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.