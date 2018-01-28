Futbol: Tff 2. Lig'de Görünüm

TFF 2. Lig'de 19. hafta mücadelesi tamamlandı.

Futbol: Tff 2. Lig'de Görünüm

TFF 2. Lig'de 19. hafta mücadelesi tamamlandı.

Beyaz Grup'ta oynanan haftanın son maçında Sakaryaspor ile BUGSAŞ Spor 0-0 berabere kaldı.

Öte yandan, Kırmızı Grup'ta Sivas Belediyespor ile Amed Sportif Faaliyetler arasında Sivas'ta yapılması gereken karşılaşma, konuk ekibin sahaya çıkmaması üzerine oynanamadı. Karşılaşmayla ilgili kararı Türkiye Futbol Federasyonu verecek.

Ligde 19. haftanın ardından Beyaz Grup'ta Gümüşhanespor, Kırmızı Grup'ta ise Menemen Belediyespor liderliğini sürdürdü.

Gruplarda oluşan puan durumu şöyle:

Beyaz Grup

TAKIMLAROGBMAYAVP
1. GÜMÜŞHANESPOR19 12 3 4 37 18 19 39
2. ALTAY19 10 6 3 34 20 14 36
3. ŞANLIURFASPOR19 11 3 5 31 18 13 36
4. HACETTEPE19 9 7 3 30 14 16 34
5. SAKARYASPOR19 9 7 3 30 19 11 34
6. BANDIRMASPOR19 10 3 6 30 22 8 33
7. BUGSAŞ SPOR19 9 5 5 32 20 12 32
8. SBS İNŞAAT KIRKLARELİSPOR19 8 5 6 30 27 3 29
9. NİĞDE BELEDİYESPOR19 8 5 6 20 22 -2 29
10. KONYA ANADOLU SELÇUKSPOR19 6 7 6 24 28 -4 25
11. ZONGULDAK KÖMÜRSPOR19 6 6 7 15 20 -5 24
12. PENDİKSPOR19 5 7 7 21 23 -2 22
13. OTTOCOOL KARAGÜMRÜK19 6 2 11 21 29 -8 20
14. FETHİYESPOR19 3 7 9 18 30 -12 16
15. KAHRAMANMARAŞSPOR19 3 6 10 17 32 -15 15
16. KARŞIYAKA19 4 8 7 20 26 -6 14
17. NAZİLLİ BELEDİYESPOR19 2 5 12 13 36 -23 11
18. SİLİVRİSPOR19 1 6 12 14 33 -19 9

Not: Karşıyaka'nın 6 puanı silindi.

Kırmızı Grup

TAKIMLAROGBMAYAVP
1. MENEMEN BELEDİYESPOR19 14 2 3 42 12 30 44
2. AFJET AFYONSPOR19 13 5 1 36 13 23 44
3. HATAYSPOR19 13 2 4 27 9 18 41
4. SİVAS BELEDİYESPOR18 11 5 2 28 9 19 38
5. KEÇİÖRENGÜCÜ19 11 3 5 47 22 25 36
6. SANCAKTEPE BELEDİYESPOR19 10 6 3 29 16 13 36
7. İNEGÖLSPOR19 9 6 4 28 26 2 33
8. SARIYER19 8 3 8 27 23 4 27
9. KASTAMONUSPOR 196619 8 2 9 31 26 5 26
10. ETİMESGUT BLD. SPOR19 7 4 8 23 24 -1 25
11. TOKATSPOR19 6 6 7 20 26 -6 24
12. AMED SPORTİF FAALİYETLER18 6 5 7 27 26 1 23
13. EYÜPSPOR19 5 3 11 27 40 -13 18
14. BUCASPOR19 5 5 9 25 31 -6 17
15. BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR19 4 5 10 16 28 -12 17
16. TUZLASPOR19 4 2 13 21 37 -16 14
17. KOCAELİ BİRLİKSPOR19 2 2 15 15 41 -26 5
18. MERSİN İDMANYURDU19 1 0 18 11 71 -60 -9

Not: Bucaspor ve Kocaeli Birlikspor'un 3, Mersin İdmanyurdu'nun 12 puanı silindi.

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