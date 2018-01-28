Futbol: Tff 2. Lig'de Görünüm
TFF 2. Lig'de 19. hafta mücadelesi tamamlandı.
TFF 2. Lig'de 19. hafta mücadelesi tamamlandı.
Beyaz Grup'ta oynanan haftanın son maçında Sakaryaspor ile BUGSAŞ Spor 0-0 berabere kaldı.
Öte yandan, Kırmızı Grup'ta Sivas Belediyespor ile Amed Sportif Faaliyetler arasında Sivas'ta yapılması gereken karşılaşma, konuk ekibin sahaya çıkmaması üzerine oynanamadı. Karşılaşmayla ilgili kararı Türkiye Futbol Federasyonu verecek.
Ligde 19. haftanın ardından Beyaz Grup'ta Gümüşhanespor, Kırmızı Grup'ta ise Menemen Belediyespor liderliğini sürdürdü.
Gruplarda oluşan puan durumu şöyle:
Beyaz Grup
|
|TAKIMLAR
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.
|GÜMÜŞHANESPOR
|19
|12
|3
|4
|37
|18
|19
|39
|2.
|ALTAY
|19
|10
|6
|3
|34
|20
|14
|36
|3.
|ŞANLIURFASPOR
|19
|11
|3
|5
|31
|18
|13
|36
|4.
|HACETTEPE
|19
|9
|7
|3
|30
|14
|16
|34
|5.
|SAKARYASPOR
|19
|9
|7
|3
|30
|19
|11
|34
|6.
|BANDIRMASPOR
|19
|10
|3
|6
|30
|22
|8
|33
|7.
|BUGSAŞ SPOR
|19
|9
|5
|5
|32
|20
|12
|32
|8.
|SBS İNŞAAT KIRKLARELİSPOR
|19
|8
|5
|6
|30
|27
|3
|29
|9.
|NİĞDE BELEDİYESPOR
|19
|8
|5
|6
|20
|22
|-2
|29
|10.
|KONYA ANADOLU SELÇUKSPOR
|19
|6
|7
|6
|24
|28
|-4
|25
|11.
|ZONGULDAK KÖMÜRSPOR
|19
|6
|6
|7
|15
|20
|-5
|24
|12.
|PENDİKSPOR
|19
|5
|7
|7
|21
|23
|-2
|22
|13.
|OTTOCOOL KARAGÜMRÜK
|19
|6
|2
|11
|21
|29
|-8
|20
|14.
|FETHİYESPOR
|19
|3
|7
|9
|18
|30
|-12
|16
|15.
|KAHRAMANMARAŞSPOR
|19
|3
|6
|10
|17
|32
|-15
|15
|16.
|KARŞIYAKA
|19
|4
|8
|7
|20
|26
|-6
|14
|17.
|NAZİLLİ BELEDİYESPOR
|19
|2
|5
|12
|13
|36
|-23
|11
|18.
|SİLİVRİSPOR
|19
|1
|6
|12
|14
|33
|-19
|9
Kırmızı Grup
|
|TAKIMLAR
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.
|MENEMEN BELEDİYESPOR
|19
|14
|2
|3
|42
|12
|30
|44
|2.
|AFJET AFYONSPOR
|19
|13
|5
|1
|36
|13
|23
|44
|3.
|HATAYSPOR
|19
|13
|2
|4
|27
|9
|18
|41
|4.
|SİVAS BELEDİYESPOR
|18
|11
|5
|2
|28
|9
|19
|38
|5.
|KEÇİÖRENGÜCÜ
|19
|11
|3
|5
|47
|22
|25
|36
|6.
|SANCAKTEPE BELEDİYESPOR
|19
|10
|6
|3
|29
|16
|13
|36
|7.
|İNEGÖLSPOR
|19
|9
|6
|4
|28
|26
|2
|33
|8.
|SARIYER
|19
|8
|3
|8
|27
|23
|4
|27
|9.
|KASTAMONUSPOR 1966
|19
|8
|2
|9
|31
|26
|5
|26
|10.
|ETİMESGUT BLD. SPOR
|19
|7
|4
|8
|23
|24
|-1
|25
|11.
|TOKATSPOR
|19
|6
|6
|7
|20
|26
|-6
|24
|12.
|AMED SPORTİF FAALİYETLER
|18
|6
|5
|7
|27
|26
|1
|23
|13.
|EYÜPSPOR
|19
|5
|3
|11
|27
|40
|-13
|18
|14.
|BUCASPOR
|19
|5
|5
|9
|25
|31
|-6
|17
|15.
|BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR
|19
|4
|5
|10
|16
|28
|-12
|17
|16.
|TUZLASPOR
|19
|4
|2
|13
|21
|37
|-16
|14
|17.
|KOCAELİ BİRLİKSPOR
|19
|2
|2
|15
|15
|41
|-26
|5
|18.
|MERSİN İDMANYURDU
|19
|1
|0
|18
|11
|71
|-60
|-9
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