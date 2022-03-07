Futbol: TFF 2. Lig
TFF 2. Lig'de 22. hafta erteleme müsabakaları yarın ve 9 Mart Çarşamba günü oynanacak.
TFF 2. Lig'de 22. hafta erteleme müsabakaları yarın ve 9 Mart Çarşamba günü oynanacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Kırmızı Grup ve Beyaz Grup'ta karşılaşmaların programı şöyle:
Kırmızı Grup
Yarın:
14.00 Kahramanmaraşspor-Sivas Belediyespor (7 Ocak)
9 Mart Çarşamba:
13.00 Serik Belediyespor-An Zentrum Bayburt Özel İdare (Serik İsmail Oğan)
14.00 Turgutluspor-Sarıyer (Turgutlu 7 Eylül)
14.00 Sakaryaspor-Çorum (Yeni Sakarya Atatürk)
14.00 Ergene Velimeşespor-Bodrumspor (Mustafa Kemal Atatürk)
14.00 Diyarbekirspor-Silahtaroğlu Vanspor (Diyarbakır)
14.00 Afjet Afyonspor-Somaspor (Zafer)
14.00 Adıyaman-Ankaraspor (Adıyaman Atatürk)
14.00 Niğde Anadolu-1461 Trabzon (Kırşehir AHİ)
14.00 Etimesgut Belediyespor-İnegölspor (Sincan 15 Temmuz Milli Birlik)
Beyaz Grup
9 Mart Çarşamba:
14.00 Uşakspor-Criptoswaps Zonguldak Kömürspor (Uşak 1 Eylül)
14.00 Pendikspor-Bucaspor 1928 (Pendik)
14.00 Akhisarspor-Karatay Termal 1922 Konyaspor (Spor Toto Akhisar)
14.00 Isparta 32-Anagold 24Erzincanspor (Isparta Atatürk)
14.00 Teco Karacabey Belediyespor-Şanlıurfaspor (Karacabey M. Fehmi Gerçeker)
14.00 Eskişehirspor-Kırklarelispor (Eskişehir Yeni)
14.00 Ankara Demirspor-Pazarspor (TCDD Ankara Demirspor)
14.00 Nazilli Belediyespor-Amed Sportif Faaliyetler (Nazilli İlçe)