Futbol: TFF 2. Lig

TFF 2. Lig'de 22. hafta erteleme müsabakaları yarın ve 9 Mart Çarşamba günü oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Kırmızı Grup ve Beyaz Grup'ta karşılaşmaların programı şöyle:

Kırmızı Grup

Yarın:

14.00 Kahramanmaraşspor-Sivas Belediyespor (7 Ocak)

9 Mart Çarşamba:

13.00 Serik Belediyespor-An Zentrum Bayburt Özel İdare (Serik İsmail Oğan)

14.00 Turgutluspor-Sarıyer (Turgutlu 7 Eylül)

14.00 Sakaryaspor-Çorum (Yeni Sakarya Atatürk)

14.00 Ergene Velimeşespor-Bodrumspor (Mustafa Kemal Atatürk)

14.00 Diyarbekirspor-Silahtaroğlu Vanspor (Diyarbakır)

14.00 Afjet Afyonspor-Somaspor (Zafer)

14.00 Adıyaman-Ankaraspor (Adıyaman Atatürk)

14.00 Niğde Anadolu-1461 Trabzon (Kırşehir AHİ)

14.00 Etimesgut Belediyespor-İnegölspor (Sincan 15 Temmuz Milli Birlik)

Beyaz Grup

9 Mart Çarşamba:

14.00 Uşakspor-Criptoswaps Zonguldak Kömürspor (Uşak 1 Eylül)

14.00 Pendikspor-Bucaspor 1928 (Pendik)

14.00 Akhisarspor-Karatay Termal 1922 Konyaspor (Spor Toto Akhisar)

14.00 Isparta 32-Anagold 24Erzincanspor (Isparta Atatürk)

14.00 Teco Karacabey Belediyespor-Şanlıurfaspor (Karacabey M. Fehmi Gerçeker)

14.00 Eskişehirspor-Kırklarelispor (Eskişehir Yeni)

14.00 Ankara Demirspor-Pazarspor (TCDD Ankara Demirspor)

14.00 Nazilli Belediyespor-Amed Sportif Faaliyetler (Nazilli İlçe)