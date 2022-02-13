Futbol: TFF 2. Lig
AA, Ercan Çakar - Spor
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TFF 2. Lig'in 25. haftası bir müsabaka dışında tamamlandı.
TFF 2. Lig'in 25. haftası bir müsabaka dışında tamamlandı.
Kırmızı Grup'taki Niğde Anadolu FK-Adıyaman FK maçı yarın oynanacak.
Karşılaşmaların sonuçları şöyle:
Beyaz Grup:
Amed Sportif Faaliyetler-Teco Karacabey Belediyespor: 0-1
Pazarspor-Şanlıurfaspor: 0-5
Isparta 32-Akhisarspor: 2-1
Tarsus İdmanyurdu-Pendikspor: 1-3
Anagold 24Erzincanspor-Uşakspor: 1-2
Karatay Termal 1922 Konyaspor- Kırşehir Belediyespor : 1-2
Criptoswaps Zonguldak Kömürspor- Ankara Demirspor : 1-1
Kırmızı Grup:
Çorum FK-Kahramanmaraşspor: 2-1
Somaspor-Sakaryaspor: 1-2
Silahtaroğlu Vanspor FK-Turgutluspor: 1-0
An Zentrum Bayburt İl Özel İdare-Etimesgut Belediyespor: 3-0
İnegölspor-Afjet Afyonspor: 2-1
1461 Trabzon FK-Diyarbekirspor: 1-0
AA / Ercan Çakar - Spor