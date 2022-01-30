Futbol: TFF 2. Lig
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TFF 2. Lig'de 23. hafta karşılaşmaları oynandı.
TFF 2. Lig'de 23. hafta karşılaşmaları oynandı.
Müsabakaların sonuçları şöyle:
Beyaz Grup:
Amed Sportif Faaliyetler- Ankara Demirspor : 2-1
Pazarspor-Eskişehirspor: 1-0
Kırklarelispor-Teco Karacabey Belediyespor: 0-1
Tarsus İdman Yurdu-Isparta 32: 1-2
Anagold 24Erzincanspor-Akhisarspor: 4-2
Karatay Termal 1922 Konyaspor-Pendikspor: 0-2
Bucaspor 1928-Uşakspor: 3-2
Grupta Criptoswaps Zonguldak Kömürspor- Kırşehir Belediyespor maçı ertelendi.
Kırmızı Grup:
Sarıyer-Serik Belediyespor: 1-0
An Zentrum Bayburt Özel İdare-Kahramanmaraşspor: 4-0
İnegölspor-Niğde Anadolu FK: 2-2
1461 Trabzon FK-Adıyaman FK: 4-1
Ankaraspor-Afjet Afyonspor: 0-0
Somaspor-Diyarbekirspor: 2-1
Silahtaroğlu Vanspor-Ergene Velimeşespor: 3-1
Bodrumspor-Sakaryaspor: 1-0
Çorum FK-Turgutluspor: 5-1
Sivas Belediyespor-Etimesgut Belediyespor: 1-1