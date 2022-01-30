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Futbol: TFF 2. Lig

AA, Ercan Çakar - Spor
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Futbol: TFF 2. Lig

TFF 2. Lig'de 23. hafta karşılaşmaları oynandı.

TFF 2. Lig'de 23. hafta karşılaşmaları oynandı.

Müsabakaların sonuçları şöyle:

Beyaz Grup:

Amed Sportif Faaliyetler- Ankara Demirspor : 2-1

Pazarspor-Eskişehirspor: 1-0

Kırklarelispor-Teco Karacabey Belediyespor: 0-1

Tarsus İdman Yurdu-Isparta 32: 1-2

Anagold 24Erzincanspor-Akhisarspor: 4-2

Karatay Termal 1922 Konyaspor-Pendikspor: 0-2

Bucaspor 1928-Uşakspor: 3-2

Grupta Criptoswaps Zonguldak Kömürspor- Kırşehir Belediyespor maçı ertelendi.

Kırmızı Grup:

Sarıyer-Serik Belediyespor: 1-0

An Zentrum Bayburt Özel İdare-Kahramanmaraşspor: 4-0

İnegölspor-Niğde Anadolu FK: 2-2

1461 Trabzon FK-Adıyaman FK: 4-1

Ankaraspor-Afjet Afyonspor: 0-0

Somaspor-Diyarbekirspor: 2-1

Silahtaroğlu Vanspor-Ergene Velimeşespor: 3-1

Bodrumspor-Sakaryaspor: 1-0

Çorum FK-Turgutluspor: 5-1

Sivas Belediyespor-Etimesgut Belediyespor: 1-1

AA / Ercan Çakar - Spor

Kırşehir Belediyespor, Futbol Federasyonu, Ankara Demirspor, Kırklarelispor, Spor, Haber

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