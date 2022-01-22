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Futbol: TFF 2. Lig

Futbol: TFF 2. Lig
AA / Emre Doğan - Haberler | Spor

TFF 2. Lig'de 21. hafta, ertelenen 2 maç dışında tamamlandı.

TFF 2. Lig'de 21. hafta, ertelenen 2 maç dışında tamamlandı.

Kırmızı Grup'taki Somaspor-Adıyaman FK ve Silahtaroğlu Vanspor-Afjet Afyonspor müsabakaları tehir edildi.

Ligde Beyaz Grup ve Kırmızı Grup'ta oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

Beyaz Grup:

Pazarspor-Nazilli Belediyespor: 1-0

Anagold 24Erzincanspor-Tarsus İdman Yurdu: 2-1

Karatay Termal 1922 Konyaspor-Isparta 32: 0-4

Şanlıurfaspor-Eskişehirspor: 2-0

Kırklarelispor- Ankara Demirspor : 1-0

Amed Sportif Faaliyetler- Kırşehir Belediyespor : 1-1

Bucaspor 1928-Akhisarspor: 2-2

Kırmızı Grup:

An Zentrum Bayburt Özel İdare-Turgutluspor: 0-0

Sivas Belediyespor-Serik Belediyespor: 2-1

1461 Trabzon FK-İnegölspor: 1-0

Ankaraspor-Niğde Anadolu FK: 1-1

Bodrumspor-Diyarbekirspor: 1-0

Çorum FK-Ergene Velimeşespor: 1-2

Sarıyer-Sakaryaspor: 4-1

Kahramanmaraşspor-Etimesgut Belediyespor: 0-0

AA / Emre Doğan - Spor Haberleri

Kırşehir Belediyespor, Futbol Federasyonu, Kahramanmaraşspor, Ankara Demirspor, Spor, Haber

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