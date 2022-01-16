Futbol: TFF 2. Lig - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Futbol: TFF 2. Lig

Futbol: TFF 2. Lig
AA / Emre Doğan - Haberler | Spor

TFF 2. Lig'de 20. hafta, oynanan müsabakalarla tamamlandı.

TFF 2. Lig'de 20. hafta, oynanan müsabakalarla tamamlandı.

Ligde gruplarda oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Beyaz Grup:

Akhisarspor-Criptoswaps Zonguldak Kömürspor: 0-0

Isparta 32-Bucaspor 1928: 1-3

Tarsus İdman Yurdu-Karatay Termal 1922 Konyaspor: 0-0

Eskişehirspor-Teco Karacabey Belediyespor: 2-1

Ankara Demirspor-Şanlıurfaspor: 2-1

Nazilli Belediyespor-Kırklarelispor: 1-1

Kırşehir Belediyespor-Pazarspor: 3-1

Uşakspor-Amed Sportif Faaliyetler: 1-1

Kırmızı Grup:

Serik Belediyespor- Kahramanmaraşspor : 0-3

Sakaryaspor-An Zentrum Bayburt Özel İdare: 2-0

Ergene Velimeşespor-Sarıyer: 3-0

Diyarbekirspor-Çorum FK: 2-0

Afjet Afyonspor-Bodrumspor: 0-2

Adıyaman FK-Silahtaroğlu Vanspor: 3-1

Niğde Anadolu FK-Somaspor: 1-3

İnegölspor-Ankaraspor: 3-1

Rıdvan Dilmen'in anlattıklarıyla Erbatur Ergenekon dondu kaldı: Eyvah hocam

Rıdvan Dilmen'in anlattıklarıyla Erbatur Ergenekon dondu kaldı: Eyvah hocam
AA / Emre Doğan - Spor Haberleri
beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

TFF 2. Lig'de 20. hafta, oynanan müsabakalarla tamamlandı.

title