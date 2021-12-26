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Futbol: TFF 2. Lig

Futbol: TFF 2. Lig
AA / Ercan Çakar - Haberler | Spor

TFF 2. Lig'de 19. hafta ve sezonun ilk yarısı oynanan maçlarla tamamlandı.

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TFF 2. Lig'de 19. hafta ve sezonun ilk yarısı oynanan maçlarla tamamlandı.

Karşılaşmaların sonuçları şöyle:

Beyaz Grup:

Pendikspor-Amed Sportif Faaliyetler: 0-3

Uşakspor-Pazarspor: 2-0

Kırşehir Belediyespor- Kırklarelispor : 0-0

Nazilli Belediyespor- Şanlıurfaspor : 1-0

Anagold 24Erzincanspor-Karatay Termal 1922 Konyaspor: 3-1

Tarsus İdman Yurdu-Bucaspor 1928: 1-1

Isparta 32-Criptoswaps Zonguldak Kömürspor: 1-2

Kırmızı Grup:

Etimesgut Belediyespor-Serik Belediyespor: 0-1

1461 Trabzon-Ankaraspor: 2-1

İnegölspor-Somaspor: 0-1

Niğde Anadolu-Silahtaroğlu Vanspor: 0-1

Adıyaman FK-Bodrumspor: 3-1

Afjet Afyonspor-Çorum FK: 3-1

Diyarbekirspor-Sarıyer: 3-1

Ergene Velimeşespor-An Zentrum Bayburt Özel İdare: 1-2

Sakaryaspor-Sivas Belediyespor: 4-2

AA / Ercan Çakar - Spor Haberleri

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