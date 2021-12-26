Futbol: TFF 2. Lig
TFF 2. Lig'de 19. hafta ve sezonun ilk yarısı oynanan maçlarla tamamlandı.
TFF 2. Lig'de 19. hafta ve sezonun ilk yarısı oynanan maçlarla tamamlandı.
Karşılaşmaların sonuçları şöyle:
Beyaz Grup:
Pendikspor-Amed Sportif Faaliyetler: 0-3
Uşakspor-Pazarspor: 2-0
Kırşehir Belediyespor- Kırklarelispor : 0-0
Nazilli Belediyespor- Şanlıurfaspor : 1-0
Anagold 24Erzincanspor-Karatay Termal 1922 Konyaspor: 3-1
Tarsus İdman Yurdu-Bucaspor 1928: 1-1
Isparta 32-Criptoswaps Zonguldak Kömürspor: 1-2
Kırmızı Grup:
Etimesgut Belediyespor-Serik Belediyespor: 0-1
1461 Trabzon-Ankaraspor: 2-1
İnegölspor-Somaspor: 0-1
Niğde Anadolu-Silahtaroğlu Vanspor: 0-1
Adıyaman FK-Bodrumspor: 3-1
Afjet Afyonspor-Çorum FK: 3-1
Diyarbekirspor-Sarıyer: 3-1
Ergene Velimeşespor-An Zentrum Bayburt Özel İdare: 1-2
Sakaryaspor-Sivas Belediyespor: 4-2
AA / Ercan Çakar - Spor Haberleri