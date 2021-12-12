Futbol: TFF 2. Lig
TFF 2. Lig'e 17. hafta bugün oynanan maçlarla tamamlandıGruplarda bugün oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle: Beyaz GrupIsparta 32-Amed Sportif Faaliyetler: 1-0Akhisarspor-Pazarspor: 3-1Pendikspor-Kırklarelispor: 1-0Uşakspor-Şanlıurfaspor: 0-0Kırşehir Belediyespor-Teco...
TFF 2. Lig'e 17. hafta bugün oynanan maçlarla tamamlandı
Gruplarda bugün oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
Beyaz Grup
Isparta 32-Amed Sportif Faaliyetler: 1-0
Akhisarspor- Pazarspor : 3-1
Pendikspor- Kırklarelispor : 1-0
Uşakspor- Şanlıurfaspor : 0-0
Kırşehir Belediyespor-Teco Karacabey Belediyespor: 2-0
Nazilli Belediyespor-Eskişehirspor: 0-0
Karatay Termal 1922 Konyaspor-Bucaspor 1928: 1-1
Anagold 24Erzincanspor-Zonguldak Kömürspor: 4-1
Kırmızı Grup
Hekimoğlu Trabzon-Silahtaroğlu Vanspor FK: 1-0
İnegölspor-Bodrumspor: 1-2
Niğde Anadolu FK-Çorum FK: 0-2
Adıyaman FK-Sarıyer: 1-0
Afjet Afyonspor-An Zentrum Bayburt Özel İdarespor: 2-1
Diyarbekirspor-Sivas Belediyespor: 0-0
Ergene Velimeşespor-Kahramanmaraşspor: 2-2
Sakaryaspor-Serik Belediyespor: 2-1
AA / Hilmi Sever - Spor Haberleri