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Futbol: TFF 2. Lig

AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Haberler | Spor
Futbol: TFF 2. Lig

TFF 2. Lig Beyaz Grup ve Kırmızı Grup'ta 3. hafta bugün oynanan karşılaşmalarla tamamlandı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup ve Kırmızı Grup'ta 3. hafta bugün oynanan karşılaşmalarla tamamlandı.

Ligin 3. haftasında bugün oynanan müsabakalarda şu sonuçlar alındı:

Beyaz Grup:

Anagold 24Erzincanspor-Isparta 32Spor: 1-3

Pazarspor- Ankara Demirspor : 3-2

Karatay Termal 1922 Konyaspor-Akhisarspor: 1-2

Zonguldak Kömürspor-Uşak Spor: 0-1

Kırklarelispor-Eskişehirspor: 3-2

Amed Sportif Faaliyetler -Nazilli Belediyespor: 1-0

Şanlıurfaspor-Teco Karacabey Belediyespor: 3-2

Bucaspor 1928-Pendikspor: 0-1

Kırmızı Grup:

Silahtaroğlu Vanspor-Diyarbekirspor: 3-1

Sivas Belediyespor- Kahramanmaraşspor : 4-0

An Zentrum Bayburt Özel İdare Spor-Serik Belediyespor: 2-0

Somaspor-Afjet Afyonspor: 3-3

Bodrumspor-Ergene Velimeşespor: 3-0

İnegölspor-Etimesgut Belediyespor: 0-2

Ankaraspor-Adıyaman 1954 Spor: 6-1

Çorum-Sakaryaspor: 0-0

AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor Haberleri
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