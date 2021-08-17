Futbol: TFF 2. Lig
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Futbol: TFF 2. Lig

Futbol: TFF 2. Lig
Anadolu Ajansı / Ercan Çakar - Haberler | Spor

TFF 2. Lig 2021-2022 sezonunda ilk hafta maçlarının programı belli oldu.

TFF 2. Lig 2021-2022 sezonunda ilk hafta maçlarının programı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde tamamı 5 Eylül Pazar günü oynanacak ilk hafta maçlarının programı şöyle:

Beyaz Grup

15.30 Pazarspor-Kırşehir Belediyespor (Pazar İlçe)

16.00 GMG Kastamonuspor-Pendikspor (Kastamonu Gazi)

16.00 Zonguldak Kömürspor-Akhisarspor (Stadı sonra açıklanacak)

16.00 Karatay Termal 1922 Konyaspor-Tarsus İdman Yurdu (Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz)

16.30 Kırklarelispor-Nazilli Belediyespor (Kırklareli Atatürk)

20.00 TECO Karacabey Belediyespor-Eskişehirspor (M. Fehmi Gerçeker)

20.00 Şanlıurfaspor-Ankara Demirspor (Şanlıurfa GAP)

20.00 Amed Sportif Faaliyetler-Uşakspor (Diyarbakır)

20.00 Bucaspor 1928-Isparta 32 Spor (Stadı sonra açıklanacak)

Kırmızı Grup

15.30 Kahramanmaraşspor-Serik Belediyespor (Stadı sonra açıklanacak)

15.30 Sivas Belediyespor-Turgutluspor (Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi)

15.30 Bayburt Özel İdare-Sakaryaspor (Bayburt Genç Osman)

15.30 Silahtaroğlu Vanspor-Adıyaman 1954 (Van Atatürk)

15.30 Hekimoğlu Trabzon-Etimesgut Belediyespor (Ortahisar Yavuz Selim)

16.30 Sarıyer-Ergene Velimeşespor (Sarıyer Yusuf Ziya Öniş)

16.30 Bodrumspor-Afjet Afyonspor (Bodrum İlçe)

16.30 Somaspor-Niğde Anadolu (Soma Atatürk)

20.00 Ankaraspor-İnegölspor (Osmanlı)

20.00 Çorum-Diyarbekirspor (Çorum Şehir)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar

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