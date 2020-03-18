Futbol: TFF 2. Lig
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 22, Kırmızı Grup'ta ise 23. haftada oynanması gereken ancak ertelenen 3 karşılaşma tamamlandı.
18.03.2020 17:16 | Son Güncelleme: 18.03.2020 17:16
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 22, Kırmızı Grup'ta ise 23. haftada oynanması gereken ancak ertelenen 3 karşılaşma tamamlandı.
Gruplarda yapılan karşılaşmaların sonuçları şöyle:
Beyaz Grup:
Gümüşhanespor-Başkent Akademi: 0-3
Hekimoğlu Trabzon-GMG Kırklarelispor: 2-0
Kırmızı Grup:
Vanspor FK-Ergene Velimeşespor: 2-1
Kaynak: AA