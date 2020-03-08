Futbol: TFF 2. Lig TFF 2. Lig'in 27. haftası bugün oynanan maçlarla sona erdi.

TFF 2. Lig'in 27. haftası bugün oynanan maçlarla sona erdi.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde oynanan müsabakaların sonuçları şöyle:

Kırmızı Grup:

Elazığspor-Ergene Velimeşespor: 0-3 (Hükmen)

Bayburt Özel İdare-Uşakspor: 2-3

Kırşehir Belediyespor-Bodrum Belediyesi Bodrumspor: 0-0

Eyüpspor-Sivas Belediyespor: 3-2

Vanspor FK-Etimesgut Belediyespor: 1-1

GMG Kastamonuspor-Ankara Demirspor: 1-1

Tuzlaspor-Piserro Kahramanmaraşspor: 1-0

Bandırmaspor-Kardemir Karabükspor: 5-0

Sakaryaspor-Niğde Anadolu: 1-0

Beyaz Grup:

Amed Sportif Faaliyetler-Pendikspor: 2-3

İnegölspor-1922 Konyaspor: 0-0

Zonguldak Kömürspor-Sarıyer: 0-0

Çorum FK-Hekimoğlu Trabzon: 0-0

Afjet Afyonspor-Tarsus İdman Yurdu: 2-3

GMG Kırklarelispor-Gümüşhanespor: 3-2

Kaynak: AA