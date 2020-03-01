Futbol: TFF 2. Lig

TFF 2. Lig'in 26. haftası, oynanan maçlarla sona erdi.

01.03.2020 16:42 | Son Güncelleme: 01.03.2020 16:42
Futbol: TFF 2. Lig

TFF 2. Lig'in 26. haftası, oynanan maçlarla sona erdi.

Ligde bugün oynanan maçların sonuçları şöyle:

Kırmızı Grup:

Piserro Kahramanmaraşspor-Elazığspor: 3-0 (Hükmen)

Sivas Belediyespor-Vanspor FK: 2-2

Kardemir Karabükspor-Kırşehir Belediyespor: 1-2

Etimesgut Belediyespor-Sakaryaspor: 0-2

Ergene Velimeşespor-Bayburt Özel İdare: 0-1

Uşakspor-GMG Kastamonuspor: 3-1

Niğde Anadolu-Bandırmaspor: 0-2

Beyaz Grup:

Hekimoğlu Trabzon-Hacettepe: 1-0

Gümüşhanespor-Amed Sportif Faaliyetler: 3-2

Şanlıurfaspor-Zonguldak Kömürspor: 1-4

Sarıyer-Sancaktepe: 0-5

Tarsus İdman Yurdu-Çorum FK: 3-0

Başkent Akademi-Afjet Afyonspor: 1-5

Yılport Samsunspor-İnegölspor: 4-1

1922 Konyaspor-GMG Kırklarelispor: 4-0

Pendikspor-Manisa FK: 3-2

Kaynak: AA

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