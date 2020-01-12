Futbol: TFF 2. Lig
Futbolda TFF 2. Lig'in 18. haftası yapılan 10 maçla sona erdi.
Futbolda TFF 2. Lig'in 18. haftası yapılan 10 maçla sona erdi.
Ligde ikinci yarının ilk haftasında bugün yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Kırmızı Grup:
Elazığspor-Bayburt Özel İdare: 0-0
Piserro Kahramanmaraşspor-Uşakspor: 2-1
Ergene Velimeşespor-Sakaryaspor: 5-0
Niğde Anadolu-Etimesgut Belediyespor: 0-1
Kardemir Karabükspor-Sivas Belediyespor: 0-0
Bodrum Belediyesi Bodrumspor-Ankara Demirspor: 0-2
Beyaz Grup:
Şanlıurfaspor-Başkent Akademi: 1-4
Yılport Samsunspor-Gümüşhanespor: 3-0
1922 Konyaspor-Çorum FK: 1-0
Sancaktepe FK-Amed Sportif Faaliyetler: 1-0