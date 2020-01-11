Futbol: TFF 2. Lig
TFF 2. Lig'de 2019-2020 sezonunun ikinci yarısı oynanan 8 maçla başladı.
TFF 2. Lig'de 2019-2020 sezonunun ikinci yarısı oynanan 8 maçla başladı.
Ligde bugün yapılan 18. hafta müsabakalarında alınan sonuçlar şöyle:
Kırmızı Grup:
Kırşehir Belediyespor-Eyüpspor: 1-0
Bandırmaspor-Vanspor FK: 1-0
Tuzlaspor-GMG Kastamonuspor: 1-3
Beyaz Grup:
Hekimoğlu Trabzon-Tarsus İdman Yurdu: 3-2
Sarıyer-Pendikspor: 2-0
İnegölspor-GMG Kırklarelispor: 2-2
Zonguldak Kömürspor-Manisa FK: 2-2
Hacettepe-Afjet Afyonspor: 0-1