Futbol: TFF 2. Lig

TFF 2. Lig'de 2019-2020 sezonunun ikinci yarısı oynanan 8 maçla başladı.

11.01.2020 15:52 | Son Güncelleme: 11.01.2020 15:52
Futbol: TFF 2. Lig

TFF 2. Lig'de 2019-2020 sezonunun ikinci yarısı oynanan 8 maçla başladı.

Ligde bugün yapılan 18. hafta müsabakalarında alınan sonuçlar şöyle:

Kırmızı Grup:

Kırşehir Belediyespor-Eyüpspor: 1-0

Bandırmaspor-Vanspor FK: 1-0

Tuzlaspor-GMG Kastamonuspor: 1-3

Beyaz Grup:

Hekimoğlu Trabzon-Tarsus İdman Yurdu: 3-2

Sarıyer-Pendikspor: 2-0

İnegölspor-GMG Kırklarelispor: 2-2

Zonguldak Kömürspor-Manisa FK: 2-2

Hacettepe-Afjet Afyonspor: 0-1

Kaynak: AA
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