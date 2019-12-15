Futbol: TFF 2. Lig
TFF 2. Lig'de sezonun ilk yarısı, 17. hafta maçlarıyla sona erdi.
TFF 2. Lig'de sezonun ilk yarısı, 17. hafta maçlarıyla sona erdi.
Ligde bugün oynanan karşılaşmaların sonuçları şöyle:
Kırmızı Grup:
Piserro Kahramanmaraşspor-Ergene Velimeşespor: 0-4
Bayburt Özel İdare-Sakaryaspor: 0-2
Birevim Elazığspor-GMG Kastamonuspor: 0-2
Bodrum Belediyesi Bodrumspor-Uşakspor: 1-2
Kardemir Karabükspor-Ankara Demirspor: 0-1
Niğde Anadolu-Sivas Belediyespor: 3-0
Bandırmaspor-Etimesgut Belediyespor: 2-1
Beyaz Grup
Şanlıurfaspor-Pendikspor: 1-4
Zonguldak Kömürspor-Afjet Afyonspor: 2-2
GMG Kırklarelispor-Yeni Çorumspor: 2-0
Hacettepe-Tarsus İdman Yurdu: 4-0
İnegölspor-Amed Sportif Faaliyetler: 4-1
Sarıyer-Gümüşhanespor: 2-2