Futbol: TFF 2. Lig

TFF 2. Lig'de sezonun ilk yarısı, 17. hafta maçlarıyla sona erdi.

15.12.2019 15:38 | Son Güncelleme: 15.12.2019 15:38
Futbol: TFF 2. Lig

TFF 2. Lig'de sezonun ilk yarısı, 17. hafta maçlarıyla sona erdi.

Ligde bugün oynanan karşılaşmaların sonuçları şöyle:

Kırmızı Grup:

Piserro Kahramanmaraşspor-Ergene Velimeşespor: 0-4

Bayburt Özel İdare-Sakaryaspor: 0-2

Birevim Elazığspor-GMG Kastamonuspor: 0-2

Bodrum Belediyesi Bodrumspor-Uşakspor: 1-2

Kardemir Karabükspor-Ankara Demirspor: 0-1

Niğde Anadolu-Sivas Belediyespor: 3-0

Bandırmaspor-Etimesgut Belediyespor: 2-1

Beyaz Grup

Şanlıurfaspor-Pendikspor: 1-4

Zonguldak Kömürspor-Afjet Afyonspor: 2-2

GMG Kırklarelispor-Yeni Çorumspor: 2-0

Hacettepe-Tarsus İdman Yurdu: 4-0

İnegölspor-Amed Sportif Faaliyetler: 4-1

Sarıyer-Gümüşhanespor: 2-2

Kaynak: AA
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