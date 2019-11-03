Futbol: TFF 2. Lig

TFF 2. Lig'de 11. hafta maçları tamamlandı.

03.11.2019 16:02
Futbol: TFF 2. Lig

TFF 2. Lig'de 11. hafta maçları tamamlandı.

2. Lig'de bugün gruplarda oynanan karşılaşmaların sonuçları şöyle:

Kırmızı Grup:

Birevim Elazığspor-Uşakspor: 0-0

Bayburt Özel İdare-Ankara Demirspor: 1-0

GMG Kastamonuspor-Sivas Belediyespor: 2-1

Eyüpspor-Etimesgut Belediyespor: 1-2

Niğde Anadolu FK-Kardemir Karabükspor: 4-0

Tuzlaspor-Ergene Velimeşespor: 2-1

Bandırmaspor-Bodrum Belediyesi Bodrumspor: 0-0

Kırşehir Belediyespor-Piserro Kahramanmaraşspor: 1-0

Sakaryaspor-Vanspor FK: 4-2

Beyaz Grup

Amed Sportif Faaliyetler-Başkent Akademi FK: 2-1

Hekimoğlu Trabzon-Şanlıurfaspor: 5-0

Sancaktepe FK-1922 Konyaspor: 2-0

İnegölspor-Gümüşhanespor: 1-0

Manisa FK-Tarsus İdmanyurdu: 4-0

Hacettepe-Sarıyer: 1-4

Zonguldak Kömürspor-Yılport Samsunspor: 0-2

Yeni Çorumspor-Afjet Afyonspor: 4-2

Kırklarelispor-Pendikspor: 0-1

Kaynak: AA
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