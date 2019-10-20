Futbol: TFF 2. Lig

TFF 2. Lig'de 9. hafta oynanan 9 karşılaşmayla devam etti.

20.10.2019 17:20
Futbol: TFF 2. Lig

TFF 2. Lig'de 9. hafta oynanan 9 karşılaşmayla devam etti.

2. Lig'de bugün gruplarda öğlen oynanan karşılaşmaların sonuçları şöyle:

Kırmızı Grup:

Birevim Elazığspor-Piserro Kahramanmaraşspor: 1-2

Bayburt Özel İdare-Ergene Velimeşespor: 2-1

Kastamonuspor 1966-Uşakspor: 4-1

Kırşehir Belediyespor-Kardemir Karabükspor: 3-0

Bandırmaspor-Niğde Anadolu Futbol Kulübü: 4-1

Beyaz Grup

Zonguldak Kömürspor-Şanlıurfaspor: 2-0

Yeni Çorumspor-Tarsus İdmanyurdu: 0-0

İnegölspor-Yılport Samsunspor: 0-1

Kırklarelispor-1922 Konyaspor: 0-3

Kaynak: AA
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