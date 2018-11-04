Futbol: Tff 2. Lig
Stat: 12 ŞubatHakemler: Batuhan Gültek, Özcan Sultanoğlu, Emre DoğuKahramanmaraşspor: Özkan, Burak, Hurşit, Mehmet (Dk. 90 İsa), Cerem, Cemal, Abdülkadir (Dk. 66 Furkan), Yusuf, Lider, Ethem, Fırat (Dk. 52 Hakan)Sivas Belediyespor: Osman, Murat, Berkay, Aykut (Dk.
Stat: 12 Şubat
Hakemler: Batuhan Gültek, Özcan Sultanoğlu, Emre Doğu
Kahramanmaraşspor: Özkan, Burak, Hurşit, Mehmet (Dk. 90 İsa), Cerem, Cemal, Abdülkadir (Dk. 66 Furkan), Yusuf, Lider, Ethem, Fırat (Dk. 52 Hakan)
Sivas Belediyespor: Osman, Murat, Berkay, Aykut (Dk. 46 Emre), Eren, Güray, Serkan, Fatih, Ali Zorlu (Dk. 79 Halil), Ali Aydın, Alpay (Dk. 59 Emrah)
Goller: Dk. 28 Abdülkadir (Penaltı) (Kahramanmaraşspor)
Sarı kartlar: Dk. 16 Mehmet, Dk. 63 Ethem (Kahramanmaraşspor) Dk. 17 Ali Aydın, Dk. 41 Berkay Dk. 71 Fatih, Dk. 85 Halil Dk. 89 Murat (Sivas Belediyespor)
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Kahramanmaraşspor ile Sivas Belediyespor'u 1-0 mağlup etti.