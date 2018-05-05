Futbol: Tff 2. Lig
İSTANBUL (AA - TFF 2. Lig 2017-2018 sezonunda play-off'lar öncesi normal sezon 34. hafta müsabakalarıyla tamamlandı.
İSTANBUL (AA - TFF 2. Lig 2017-2018 sezonunda play-off'lar öncesi normal sezon 34. hafta müsabakalarıyla tamamlandı.
Ligde son hafta karşılaşmalarında alınan sonuçlar şöyle:
Kırmızı Grup
Bucaspor-Etimesgut Belediyespor: 3-1
Sivas Belediyespor-İnegölspor: 1-1
Menemen Belediyespor-Eyüpspor: 2-0
Hatayspor-Afjet Afyonspor: 2-0
Tokatspor-Amed Sportif Faaliyetler: 0-0
Mersin İdmanyurdu-Sancaktepe Belediyespor: 0-7
Tuzlaspor-Sarıyer: 2-1
Bodrum Belediyesi Bodrumspor-Kocaeli Birlikspor: 2-1
Keçiörengücü-Kastamonuspor 1966: 3-2
Beyaz Grup
Niğde Belediyespor-Silivrispor: 2-1
Konya Anadolu Selçukspor-Hacettepe: 3-1
Sakaryaspor-Bandırmaspor: 1-5
Nazilli Belediyespor-Zonguldak Kömürspor: 4-1
Altay-Gümüşhanespor: 3-0
Ottocool Karagümrük-Pendikspor: 0-0
Fethiyespor-BUGSAŞ Spor: 1-1
SBS İnşaat Kırklarelispor-Karşıyaka: 3-2
Şanlıurfaspor-Kahramanmaraşspor: 5-3