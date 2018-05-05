Futbol: Tff 2. Lig

İSTANBUL (AA - TFF 2. Lig 2017-2018 sezonunda play-off'lar öncesi normal sezon 34. hafta müsabakalarıyla tamamlandı.

Futbol: Tff 2. Lig

İSTANBUL (AA - TFF 2. Lig 2017-2018 sezonunda play-off'lar öncesi normal sezon 34. hafta müsabakalarıyla tamamlandı.

Ligde son hafta karşılaşmalarında alınan sonuçlar şöyle:

Kırmızı Grup


Bucaspor-Etimesgut Belediyespor: 3-1

Sivas Belediyespor-İnegölspor: 1-1

Menemen Belediyespor-Eyüpspor: 2-0

Hatayspor-Afjet Afyonspor: 2-0

Tokatspor-Amed Sportif Faaliyetler: 0-0

Mersin İdmanyurdu-Sancaktepe Belediyespor: 0-7

Tuzlaspor-Sarıyer: 2-1

Bodrum Belediyesi Bodrumspor-Kocaeli Birlikspor: 2-1

Keçiörengücü-Kastamonuspor 1966: 3-2

Beyaz Grup


Niğde Belediyespor-Silivrispor: 2-1

Konya Anadolu Selçukspor-Hacettepe: 3-1

Sakaryaspor-Bandırmaspor: 1-5

Nazilli Belediyespor-Zonguldak Kömürspor: 4-1

Altay-Gümüşhanespor: 3-0

Ottocool Karagümrük-Pendikspor: 0-0

Fethiyespor-BUGSAŞ Spor: 1-1

SBS İnşaat Kırklarelispor-Karşıyaka: 3-2

Şanlıurfaspor-Kahramanmaraşspor: 5-3

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