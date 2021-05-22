Futbol: TFF 1. Lig play-off
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Futbol: TFF 1. Lig play-off

Futbol: TFF 1. Lig play-off
Anadolu Ajansı / İlyas Gün - Haberler | Spor

Stat: Samsun Yeni 19 MayısHakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Abdullah Bora Özkara, Serkan ÇimenYılport Samsunspor: Nurullah Aslan, Erkam Reşmen (Dk. 90+1 Yalçın Kılınç), Veli Çetin (Dk. 46 Coureur), Boli, Mucahit Albayrak, Savicevic, Djedje (Dk. 79 Erhan Kartal), Yasin Öztekin, Gökhan Karadeniz (Dk.

Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Abdullah Bora Özkara, Serkan Çimen

Yılport Samsunspor: Nurullah Aslan, Erkam Reşmen (Dk. 90+1 Yalçın Kılınç), Veli Çetin (Dk. 46 Coureur), Boli, Mucahit Albayrak, Savicevic, Djedje (Dk. 79 Erhan Kartal), Yasin Öztekin, Gökhan Karadeniz (Dk. 46 İlyas Kubilay Yavuz), Hamroun (Dk. 79 Guido Koçer), Nadir Çiftçi

Altınordu: Erhan Erentürk, Ufuk Budak, Kahraman Demirtaş, Yusuf Arslan, Sinan Osmanoğlu, Rahmi Kaya, Metehan Mimaroğlu (Dk. 81 Şeref Özcan), Oğulcan Ülgün, Ahmet İlhan Özek (Dk. 70 Enis Destan), Furkan Çil (Dk. 90+2 Yusuf Can Esendemir), Recep Aydın

Goller: Dk. 32 Metehan Mimaroğlu, Dk. 90+6 Enis Destan (Altınordu), Dk. 55 Nadir Çiftçi (penaltıdan), Dk. 81 Yasin Öztekin (Yılport Samsunspor)

Sarı kartlar: Dk. 13 Oğulcan Ülgün, Dk. 72 Rahmi Salih Kaya, Dk. 73 Enis Destan (Altınordu), Dk. 59 Savicevic, Dk. 64 Djedje (Yılport Samsunspor)

TFF 1. Lig play-off yarı final rövanş maçında Altınordu, deplasmanda Yılport Samsunspor ile 2-2 berabere kalarak adını finale yazdırdı.

İlk maçı 1-0 kazanan İzmir temsilcisi, finalde Süper Lig'e çıkmak için Altay ile karşılaşacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlyas Gün

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