Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm

TFF 1. Lig'in 23. haftası oynanan üç maçla sona erdi.

Ligde bugün oynanan maçlarda Beypiliç Boluspor sahasında Aydeniz Et Balıkesirspor ile, Ankaraspor da evinde Tuzlaspor ile 0-0 berabere kaldı. Günün diğer maçında ise Menemenspor deplasmanda Bursaspor'u 1-0 yendi.

TFF 1. Lig'de deplasmanda Adanaspor'u 4-0 yenen Giresunspor liderliğini sürdürdü.

Haftanın sonuçları

Ligde 23. hafta maçlarının sonuçları şöyle:

Bereket Sigorta Ümraniyespor-Adana Demirspor: 0-0

Royal Hastanesi Bandırmaspor-Ankara Keçiörengücü: 1-1

Altay-Altınordu: 1-3

Adanaspor-Giresunspor: 0-4

Yılport Samsunspor-Eskişehirspor: 6-1

Akhisarspor-İstanbulspor: 0-1

Beypiliç Boluspor-Aydeniz Et Balıkesirspor: 0-0

Ankaraspor-Tuzlaspor: 0-0

Bursaspor-Menemenspor: 0-1

Puan durumu

TFF 1. Lig'de 23. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle: