Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm
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Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm

25.02.2021 21:29 | Son Güncelleme: 25.02.2021 21:33
Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm

TFF 1. Lig'in 23. haftası oynanan üç maçla sona erdi.

TFF 1. Lig'in 23. haftası oynanan üç maçla sona erdi.

Ligde bugün oynanan maçlarda Beypiliç Boluspor sahasında Aydeniz Et Balıkesirspor ile, Ankaraspor da evinde Tuzlaspor ile 0-0 berabere kaldı. Günün diğer maçında ise Menemenspor deplasmanda Bursaspor'u 1-0 yendi.

TFF 1. Lig'de deplasmanda Adanaspor'u 4-0 yenen Giresunspor liderliğini sürdürdü.

Haftanın sonuçları

Ligde 23. hafta maçlarının sonuçları şöyle:

Bereket Sigorta Ümraniyespor-Adana Demirspor: 0-0

Royal Hastanesi Bandırmaspor-Ankara Keçiörengücü: 1-1

Altay-Altınordu: 1-3

Adanaspor-Giresunspor: 0-4

Yılport Samsunspor-Eskişehirspor: 6-1

Akhisarspor-İstanbulspor: 0-1

Beypiliç Boluspor-Aydeniz Et Balıkesirspor: 0-0

Ankaraspor-Tuzlaspor: 0-0

Bursaspor-Menemenspor: 0-1

Puan durumu

TFF 1. Lig'de 23. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

TAKIMOGBMAYP
1.GİRESUNSPOR231652381453
2.YILPORT SAMSUNSPOR231472412149
3.İSTANBULSPOR231346452643
4.ALTINORDU231256353041
5.ADANA DEMİRSPOR231166382339
6.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ231157301638
7.ALTAY231229392838
8.TUZLASPOR231157312838
9.ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR239410282731
10.BURSASPOR239410353631
11.BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR23878273131
12.ADANASPOR237511323326
13.MENEMEN SPOR23689283726
14.AYDENİZ ET BALIKESİRSPOR236611233224
15.BEYPİLİÇ BOLUSPOR236512212723
16.AKHİSARSPOR235414203919
17.ANKARASPOR233515133714
18.ESKİŞEHİRSPOR23171515547
Not: Eskişehirspor'un 3 puanı silinmiştir.

24. hafta programı

TFF 1. Lig'de 24. hafta maçlarının programı şöyle:

27 Şubat Cumartesi:

16.00 Altınordu-Bereket Sigorta Ümraniyespor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

19.00 Adana Demirspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Yeni Adana)

28 Şubat Pazar:

13.30 Ankara Keçiörengücü-Yılport Samsunspor (Aktepe)

16.00 Bursaspor-Akhisarspor (Bursa Büyükşehir Belediye)

16.00 Eskişehirspor-İstanbulspor (Eskişehir Yeni)

19.00 Giresunspor-Altay (Çotanak)

1 Mart Pazartesi:

13.30 Tuzlaspor-Adanaspor (15 Temmuz)

16.00 Menemenspor-Beypiliç Boluspor (Menemen İlçe)

19.00 Aydeniz Et Balıkesirspor-Ankaraspor (Balıkesir Atatürk)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar

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