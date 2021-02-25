Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm
TFF 1. Lig'in 23. haftası oynanan üç maçla sona erdi.
TFF 1. Lig'in 23. haftası oynanan üç maçla sona erdi.
Ligde bugün oynanan maçlarda Beypiliç Boluspor sahasında Aydeniz Et Balıkesirspor ile, Ankaraspor da evinde Tuzlaspor ile 0-0 berabere kaldı. Günün diğer maçında ise Menemenspor deplasmanda Bursaspor'u 1-0 yendi.
TFF 1. Lig'de deplasmanda Adanaspor'u 4-0 yenen Giresunspor liderliğini sürdürdü.
Haftanın sonuçları
Ligde 23. hafta maçlarının sonuçları şöyle:
Bereket Sigorta Ümraniyespor-Adana Demirspor: 0-0
Royal Hastanesi Bandırmaspor-Ankara Keçiörengücü: 1-1
Altay-Altınordu: 1-3
Adanaspor-Giresunspor: 0-4
Yılport Samsunspor-Eskişehirspor: 6-1
Akhisarspor-İstanbulspor: 0-1
Beypiliç Boluspor-Aydeniz Et Balıkesirspor: 0-0
Ankaraspor-Tuzlaspor: 0-0
Bursaspor-Menemenspor: 0-1
Puan durumu
TFF 1. Lig'de 23. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
|TAKIM
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1.GİRESUNSPOR
|23
|16
|5
|2
|38
|14
|53
|2.YILPORT SAMSUNSPOR
|23
|14
|7
|2
|41
|21
|49
|3.İSTANBULSPOR
|23
|13
|4
|6
|45
|26
|43
|4.ALTINORDU
|23
|12
|5
|6
|35
|30
|41
|5.ADANA DEMİRSPOR
|23
|11
|6
|6
|38
|23
|39
|6.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
|23
|11
|5
|7
|30
|16
|38
|7.ALTAY
|23
|12
|2
|9
|39
|28
|38
|8.TUZLASPOR
|23
|11
|5
|7
|31
|28
|38
|9.ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR
|23
|9
|4
|10
|28
|27
|31
|10.BURSASPOR
|23
|9
|4
|10
|35
|36
|31
|11.BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR
|23
|8
|7
|8
|27
|31
|31
|12.ADANASPOR
|23
|7
|5
|11
|32
|33
|26
|13.MENEMEN SPOR
|23
|6
|8
|9
|28
|37
|26
|14.AYDENİZ ET BALIKESİRSPOR
|23
|6
|6
|11
|23
|32
|24
|15.BEYPİLİÇ BOLUSPOR
|23
|6
|5
|12
|21
|27
|23
|16.AKHİSARSPOR
|23
|5
|4
|14
|20
|39
|19
|17.ANKARASPOR
|23
|3
|5
|15
|13
|37
|14
|18.ESKİŞEHİRSPOR
|23
|1
|7
|15
|15
|54
|7
24. hafta programı
TFF 1. Lig'de 24. hafta maçlarının programı şöyle:
27 Şubat Cumartesi:
16.00 Altınordu-Bereket Sigorta Ümraniyespor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
19.00 Adana Demirspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Yeni Adana)
28 Şubat Pazar:
13.30 Ankara Keçiörengücü-Yılport Samsunspor (Aktepe)
16.00 Bursaspor-Akhisarspor (Bursa Büyükşehir Belediye)
16.00 Eskişehirspor-İstanbulspor (Eskişehir Yeni)
19.00 Giresunspor-Altay (Çotanak)
1 Mart Pazartesi:
13.30 Tuzlaspor-Adanaspor (15 Temmuz)
16.00 Menemenspor-Beypiliç Boluspor (Menemen İlçe)
19.00 Aydeniz Et Balıkesirspor-Ankaraspor (Balıkesir Atatürk)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar