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Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm

AA / Ercan Çakar - Haberler | Spor
Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm

TFF 1. Lig'de 8. hafta maçları tamamlandı.

MANİSA (AA) - TFF 1. Lig'de 8. hafta maçları tamamlandı.

Deplasmanda Yılport Samsunspor ile 1-1 berabere kalan Bereket Sigorta Ümraniyespor, 20 puanla liderliğini sürdürdü.

Ligde MKE Ankaragücü haftayı 18 puanla ikinci, Eyüpspor da 16 puanla üçüncü bitirdi.

TFF 1. Lig'de 8. hafta maçlarının sonuçları şöyle:

Altınordu-Menemenspor: 1-0

Tuzlaspor-Ankara Keçiörengücü: 1-0

Balıkesirspor-Gençlerbirliği: 0-2

Adanaspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor: 1-5

Kocaelispor-İstanbulspor: 2-1

Beypiliç Boluspor- Denizlispor : 0-0

Yılport Samsunspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor: 1-1

Eyüpspor- Manisa : 3-2

MKE Ankaragücü-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 2-1

Puan durumu

TFF 1. Lig'de 8. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

TAKIMOGBMAYAv.Puan
1.BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR86201511420
2.MKE ANKARAGÜCÜ85301541118
3.EYÜPSPOR85121410416
4.ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR8503148615
5.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR850398115
6.TUZLASPOR742194514
7.KOCAELİSPOR741277013
8.YILPORT SAMSUNSPOR73221211111
9.GENÇLERBİRLİĞİ83231013-311
10.ALTINORDU83141014-410
11.MANİSA83051113-29
12.BEYPİLİÇ BOLUSPOR72237618
13.MENEMENSPOR8224915-68
14.İSTANBULSPOR7214910-17
15.DENİZLİSPOR8215711-47
16.ADANASPOR8134915-66
17.BALIKESİRSPOR7205511-66
18.BURSASPOR7124712-55
19.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ7115511-64

9. hafta

TFF 1. Lig'de 9. hafta maçlarının programı şöyle:

16 Ekim Cumartesi:

13.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Eyüpspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-MKE Ankaragücü (Bandırma 17 Eylül)

16.00 Denizlispor-Balıkesirspor (Denizli Atatürk)

19.00 Menemenspor-Yılport Samsunspor (Menemen İlçe)

17 Ekim Pazar:

13.30 Ankara Keçiörengücü-Kocaelispor (Stadı açıklanmadı)

16.00 Manisa-Adanaspor (Spor Toto Akhisar)

16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Altınordu (Erzurum Kazım Karabekir)

19.00 Bursaspor-Beypiliç Boluspor (Bitci Timsah Park)

18 Ekim Pazartesi:

20.00 İstanbulspor-Tuzlaspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

AA / Ercan Çakar - Spor Haberleri
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Haber: Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm - Haberler Spor
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