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Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm

AA / Ercan Doğan - Haberler | Spor
Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm

TFF 1. Lig'in 7. haftası oynanan karşılaşmalarla tamamlandı.

TFF 1. Lig'in 7. haftası oynanan karşılaşmalarla tamamlandı.

Haftanın kapanış maçında Yılport Samsunspor, Denizlispor'u deplasmanda 3-2 mağlup etti. Evinde Manisa'yı 1-0 yenen Bereket Sigorta Ümraniyespor zirvedeki yerini korudu.

Ligin 7. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Kocaelispor-Tuzlaspor: 1-0

Bereket Sigorta Ümraniyespor-Manisa: 1-0

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Adanaspor: 3-1

Gençlerbirliği-Beypiliç Boluspor: 1-0

Royal Hastanesi Bandırmaspor-Altınordu: 2-1

Menemenspor- Eyüpspor : 1-1

İstanbulspor-Balıkesirspor: 1-0

Bursaspor- Mke Ankaragücü : 0-4

Denizlispor-Yılport Samsunspor: 2-3

Puan durumu

OGBMAYAv.Puan
1.BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR76101401419
2.MKE ANKARAGÜCÜ74301331015
3.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR750286215
4.EYÜPSPOR7412118313
5.ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR740397212
6.TUZLASPOR 632184411
7.YILPORT SAMSUNSPOR63121110110
8.KOCAELİSPOR631256-110
9.MANİSA 7304910-19
10.MENEMENSPOR 7223914-58
11.GENÇLERBİRLİĞİ7223813-58
12.BEYPİLİÇ BOLUSPOR62137617
13.İSTANBULSPOR 62138807
14.ALTINORDU7214914-57
15.ADANASPOR 7133810-26
16.DENİZLİSPOR7205711-46
17.BALIKESİRSPOR620459-46
18.BURSASPOR7124712-55
19.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ6114510-54

8. Hafta

Ligde 8. haftanın programı şöyle:

1 Ekim Cuma:

20.00 Altınordu-Menemenspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

2 Ekim Cumartesi:

13.30 Tuzlaspor-Ankara Keçiörengücü (Vefa)

16.00 Balıkerispor-Gençlerbirliği (Balıkesir Atatürk)

19.00 Adanaspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Yeni Adana)

19.00 Kocaelispor-İstanbulspor (Kocaeli)

3 Ekim Pazar:

13.30 Beypiliç Boluspor-Denizlispor (Bolu Atatürk)

16.00 Yılport Samsunspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

19.00 Eyüpspor-Manisa (Eyüp)

19.00 MKE Ankaragücü-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Eryaman)

AA / Ercan Doğan - Spor Haberleri
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