Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm
TFF 1. Lig'in 6. haftası oynanan karşılaşmalarla tamamlandı.
TFF 1. Lig'in 6. haftası oynanan karşılaşmalarla tamamlandı.
İlk 5 haftayı 5 galibiyetle tamamlayan lider Bereket Sigorta Ümraniyespor, ilk puan kaybını Adanaspor'la deplasmanda golsüz berabere kalarak yaşadı.
Ligin 6. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Eyüpspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 0-1
Manisa-Royal Hastanesi Bandırmaspor: 1-3
Tuzlaspor-Bursaspor: 0-0
Yılport Samsunspor-Gençlerbirliği: 2-2
Adanaspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor: 0-0
Altınordu- Denizlispor : 2-1
Beypiliç Boluspor-İstanbulspor: 1-1
Balıkesirspor-Ankara Keçiörengücü: 2-1
MKE Ankaragücü-Menemenspor: 2-2
Puan durumu
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|Puan
|1.BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR
|6
|5
|1
|0
|13
|0
|13
|16
|2.MKE ANKARAGÜCÜ
|6
|3
|3
|0
|9
|3
|6
|12
|3.EYÜPSPOR
|6
|4
|0
|2
|10
|7
|3
|12
|4.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
|6
|4
|0
|2
|5
|5
|0
|12
|5.TUZLASPOR
|5
|3
|2
|0
|8
|3
|5
|11
|6.ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR
|6
|3
|0
|3
|7
|6
|1
|9
|7.MANİSA
|6
|3
|0
|3
|9
|9
|0
|9
|8.BEYPİLİÇ BOLUSPOR
|5
|2
|1
|2
|7
|5
|2
|7
|9.YILPORT SAMSUNSPOR
|5
|2
|1
|2
|8
|8
|0
|7
|10.KOCAELİSPOR
|5
|2
|1
|2
|4
|6
|-2
|7
|11.ALTINORDU
|6
|2
|1
|3
|8
|12
|-4
|7
|12.MENEMENSPOR
|6
|2
|1
|3
|8
|13
|-5
|7
|13.ADANASPOR
|6
|1
|3
|2
|7
|7
|0
|6
|14.BALIKESİRSPOR
|5
|2
|0
|3
|5
|8
|-3
|6
|15.DENİZLİSPOR
|6
|2
|0
|4
|5
|8
|-3
|6
|16.BURSASPOR
|6
|1
|2
|3
|7
|8
|-1
|5
|17.GENÇLERBİRLİĞİ
|6
|1
|2
|3
|7
|13
|-6
|5
|18.İSTANBULSPOR
|5
|1
|1
|3
|7
|8
|-1
|4
|19.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
|6
|1
|1
|4
|5
|10
|-5
|4
7. hafta
Ligde 7. haftanın programı şöyle:
24 Eylül Cuma
20.00 Kocaelispor-Tuzlaspor (Kocaeli)
25 Eylül Cumartesi:
13.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Manisa (Ümraniye Belediyesi Şehir)
16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Adanaspor (Erzurum Kazım Karabekir)
19.00 Gençlerbirliği-Beypiliç Boluspor (Eryaman)
26 Eylül Pazar:
13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Altınordu (Bandırma 17 Eylül)
16.00 İstanbulspor-Balıkesirspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
16.00 Menemenspor-Eyüpspor (Menemen İlçe)
19.00 Bursaspor-MKE Ankaragücü (Bitci Timsah Park)
27 Eylül Pazartesi:
20.00 Denizlispor-Yılport Samsunspor (Denizli Atatürk)