Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm
TFF 1. Lig'in beşinci haftası, İstanbulspor-MKE Ankaragücü maçıyla sona erdi.
TFF 1. Lig'in beşinci haftası, İstanbulspor- Mke Ankaragücü maçıyla sona erdi.
Ligde haftanın kapanış maçında MKE Ankaragücü, deplasmanda İstanbulspor'u 1-0 yendi.
Haftaya ilk sırada giren Bereket Sigorta Ümraniyespor, deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 2-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.
TFF 1. Lig'de beşinci hafta maçlarının sonuçları şöyle:
Royal Hastanesi Bandırmaspor-Eyüpspor: 1-2
Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor: 0-2
Denizlispor-Adanaspor: 2-0
Gençlerbirliği-Altınordu: 3-2
Bursaspor-Yılport Samsunspor: 4-1
Menemenspor-Manisa: 2-0
Ankara Keçiörengücü-Beypiliç Boluspor: 0-3
Kocaelispor-Balıkesirspor: 3-1
İstanbulspor-MKE Ankaragücü: 0-1
Puan durumu
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|Puan
|1.BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR
|5
|5
|0
|0
|13
|0
|13
|15
|2.EYÜPSPOR
|5
|4
|0
|1
|10
|6
|4
|12
|3.MKE ANKARAGÜCÜ
|5
|3
|2
|0
|7
|1
|6
|11
|4.TUZLASPOR A.Ş.
|4
|3
|1
|0
|8
|3
|5
|10
|5.MANİSA FUTBOL KULÜBÜ
|5
|3
|0
|2
|8
|6
|2
|9
|6.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
|5
|3
|0
|2
|4
|5
|-1
|9
|7.KOCAELİSPOR
|5
|2
|1
|2
|4
|6
|-2
|7
|8.BEYPİLİÇ BOLUSPOR
|4
|2
|0
|2
|6
|4
|2
|6
|9.YILPORT SAMSUNSPOR
|4
|2
|0
|2
|6
|6
|0
|6
|10.ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR
|5
|2
|0
|3
|4
|5
|-1
|6
|11.DENİZLİSPOR
|5
|2
|0
|3
|4
|6
|-2
|6
|12.MENEMENSPOR
|5
|2
|0
|3
|6
|11
|-5
|6
|13.ADANASPOR
|5
|1
|2
|2
|7
|7
|0
|5
|14.BURSASPOR
|5
|1
|1
|3
|7
|8
|-1
|4
|15.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
|5
|1
|1
|3
|4
|8
|-4
|4
|16.ALTINORDU
|5
|1
|1
|3
|6
|11
|-5
|4
|17.GENÇLERBİRLİĞİ
|5
|1
|1
|3
|5
|11
|-6
|4
|18.İSTANBULSPOR
|4
|1
|0
|3
|6
|7
|-1
|3
|19.BALIKESİRSPOR
|4
|1
|0
|3
|3
|7
|-4
|3
6. hafta programı
TFF 1. Lig'de 6. hafta müsabakalarının programı şu şekilde:
18 Eylül Cumartesi:
16.00 Eyüpspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Eyüp)
19.00 Manisa-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Spor Toto Akhisar)
19 Eylül Pazar:
13.30 Tuzlaspor-Bursaspor (Vefa)
16.00 Yılport Samsunspor-Gençlerbirliği (Samsun Yeni 19 Mayıs)
19.00 Adanaspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor (Yeni Adana)
19.00 Altınordu-Denizlispor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
20 Eylül Pazartesi:
17.00 Beypiliç Boluspor-İstanbulspor (Bolu Atatürk)
20.00 Balıkesirspor-Ankara Keçiörengücü (Balıkesir Atatürk)
20.00 MKE Ankaragücü-Menemenspor (Eryaman)
Milli Takımımızın başında hangi teknik adamı görmek istersiniz?— Haberler.com (@Haberler) September 13, 2021