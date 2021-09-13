Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm

AA / Süha Gür - Haberler | Spor
Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm

TFF 1. Lig'in dördüncü haftası, oynanan tek maçla tamamlandı.

TFF 1. Lig'in dördüncü haftası, oynanan tek maçla tamamlandı.

Ligde haftanın kapanış maçında Tuzlaspor, deplasmanda Balıkesirspor'u 1-0 yendi.

Haftaya lider giren Bereket Sigorta Ümraniyespor, Royal Hastanesi Bandırmaspor'u 2-0 ile geçerek zirvedeki yerini korudu.

TFF 1. Lig'de dördüncü hafta maçlarının sonuçları şöyle:

Bereket Sigorta Ümraniyespor-Royal Hastanesi Bandırmaspor: 2-0

Eyüpspor- Denizlispor : 0-2

Manisa-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 0-1

Adanaspor-Menemenspor: 6-2

Beypiliç Boluspor-Kocaelispor: 2-0

MKE Ankaragücü-Gençlerbirliği: 2-0

Altınordu-Bursaspor: 2-1

Yılport Samsunspor-Ankara Keçiörengücü: 2-0

Balıkesirspor-Tuzlaspor: 0-1

Puan durumu

OGBMAYAv.Puan
1.BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR44001101112
2.TUZLASPOR431083510
3.MANİSA FUTBOL KULÜBÜ43018449
4.EYÜPSPOR43018539
5.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR43014319
6.MKE ANKARAGÜCÜ42206158
7.YILPORT SAMSUNSPOR32015236
8.ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR42023306
9.ADANASPOR41217525
10.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ411245-14
11.ALTINORDU411248-44
12.KOCAELİSPOR411215-44
13.İSTANBULSPOR31026603
14.BEYPİLİÇ BOLUSPOR310234-13
15.BALIKESİRSPOR310224-23
16.DENİZLİSPOR410326-43
17.MENEMENSPOR4103411-73
18.BURSASPOR401337-41
19.GENÇLERBİRLİĞİ401329-71

5. hafta programı

TFF 1. Lig'de 5. hafta müsabakalarının programı şu şekilde:

Yarın:

16.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Eyüpspor (Bandırma 17 Eylül)

20.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor (Erzurum Kazım Karabekir)

15 Eylül Çarşamba:

17.00 Denizlispor-Adanaspor (Denizli Atatürk)

17.00 Gençlerbirliği-Altınordu (Eryaman)

20.00 Bursaspor-Yılport Samsunspor (Bitci Timsah Park)

20.00 Menemenspor-Manisa (Menemen İlçe)

16 Eylül Perşembe:

17.00 Ankara Keçiörengücü-Beypiliç Boluspor (Osmanlı)

17.00 Kocaelispor-Balıkesirspor (Kocaeli)

20.00 İstanbulspor-MKE Ankaragücü (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

AA / Süha Gür - Spor Haberleri
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tunç Soyer Hulusi Akar Ersin Tatar Meral Akşener Süleyman Soylu
Magazin Ece Üner Gökhan Çıra Acun Ilıcalı Kaan Yıldırım
Spor Fatih Terim Nihat Özdemir Mustafa Denizli Kerem Aktürkoğlu Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mehmet Nuri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.09.2021 22:26:32. #1.12#