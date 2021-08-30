Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm

TFF 1. Lig'in üçüncü haftası, oynanan 4 maçla tamamlandı.

TFF 1. Lig'in üçüncü haftası, oynanan 4 maçla tamamlandı.

Ligde haftanın son iki maçında MKE Ankaragücü, Denizlispor'u 3-0 yenerken, İstanbulspor da Altınordu'yu aynı skorla mağlup etti.

Lider Bereket Sigorta Ümraniyespor, Menemenspor'u deplasmanda 4-0 yenerek ilk sıradaki yerini korudu.

TFF 1. Lig'de üçüncü hafta maçlarının sonuçları şöyle:

Tuzlaspor-Beypiliç Boluspor: 3-1

Ankara Keçiörengücü-Adanaspor: 2-0

Kocaelispor-Yılport Samsunspor: 1-0

Menemenspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor: 0-4

Bursaspor-Eyüpspor: 0-2

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor: 1-0

Gençlerbirliği-Manisa: 0-3

Denizlispor-MKE Ankaragücü: 0-3

İstanbulspor-Altınordu: 3-0