Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm
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Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm

Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm
Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul - Haberler | Spor

TFF 1. Lig'in üçüncü haftası, oynanan 4 maçla tamamlandı.

TFF 1. Lig'in üçüncü haftası, oynanan 4 maçla tamamlandı.

Ligde haftanın son iki maçında MKE Ankaragücü, Denizlispor'u 3-0 yenerken, İstanbulspor da Altınordu'yu aynı skorla mağlup etti.

Lider Bereket Sigorta Ümraniyespor, Menemenspor'u deplasmanda 4-0 yenerek ilk sıradaki yerini korudu.

TFF 1. Lig'de üçüncü hafta maçlarının sonuçları şöyle:

Tuzlaspor-Beypiliç Boluspor: 3-1

Ankara Keçiörengücü-Adanaspor: 2-0

Kocaelispor-Yılport Samsunspor: 1-0

Menemenspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor: 0-4

Bursaspor-Eyüpspor: 0-2

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor: 1-0

Gençlerbirliği-Manisa: 0-3

Denizlispor-MKE Ankaragücü: 0-3

İstanbulspor-Altınordu: 3-0

TAKIMOGBMAYP
1.BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR3300909

2.EYÜPSPOR3300839

3.MANİSA FUTBOL KULÜBÜ3300839

4.TUZLASPOR 3210737

5.ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR3201316

6.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR3201336

7.MKE ANKARAGÜCÜ3120415

8.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ3111434

9.KOCAELİSPOR3111134

10.YILPORT SAMSUNSPOR2101323

11.İSTANBULSPOR 3102663

12.BALIKESİRSPOR2101233

13.MENEMENSPOR 3102253

14.ADANASPOR3021132

15.BURSASPOR3012251

16.ALTINORDU3012271

17.GENÇLERBİRLİĞİ3012271

18.BEYPİLİÇ BOLUSPOR2002140

19.DENİZLİSPOR3003060

4. hafta programı

Ligde 4. hafta maçlarının programı şöyle:

Beypiliç Boluspor-Kocaelispor (Bolu Atatürk)

Balıkesirspor-Tuzlaspor (Balıkesir Atatürk)

Bereket Sigorta Ümraniyespor-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

Manisa-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Spor Toto Akhisar)

Adanaspor-Menemenspor (Yeni Adana)

Eyüpspor-Denizlispor (Eyüp)

MKE Ankaragücü-Gençlerbirliği (Eryaman)

Altınordu-Bursaspor (Aziz Kocaoğlu)

Yılport Samsunspor-Ankara Keçiörengücü (Samsun Yeni 19 Mayıs)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul

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