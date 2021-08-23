Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm
TFF 1. Lig'in ikinci haftası oynanan tek maçla tamamlandı.
TFF 1. Lig'in ikinci haftası oynanan tek maçla tamamlandı.
Ligde haftanın kapanış maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, sahasında Bursaspor'u 2-1 yendi.
Bereket Sigorta Ümraniyespor, konuk ettiği İstanbulspor'u 2-0 yenerek ikinci haftayı da lider geçti.
TFF 1. Lig'de ikinci hafta maçlarının sonuçları şöyle:
Yılport Samsunspor-Balıkesirspor: 3-1
Eyüpspor-Ankara Keçiörengücü: 2-1
Adanaspor-Gençlerbirliği: 0-0
Altınordu-Tuzlaspor: 1-3
Bereket Sigorta Ümraniyespor-İstanbulspor: 2-0
Royal Hastanesi Bandırmaspor-Menemenspor: 1-0
MKE Ankaragücü-Kocaelispor: 0-0
Manisa-Denizlispor: 1-0
Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Bursaspor: 2-1
Puan durumu
TFF 1. Lig'de ikinci hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
|TAKIM
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1.BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR
|2
|2
|0
|0
|5
|0
|6
|2.EYÜPSPOR
|2
|2
|0
|0
|6
|3
|6
|3.ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR
|2
|2
|0
|0
|3
|0
|6
|4.MANİSA
|2
|2
|0
|0
|5
|3
|6
|5.TUZLASPOR
|2
|1
|1
|0
|4
|2
|4
|6.YILPORT SAMSUNSPOR
|1
|1
|0
|0
|3
|1
|3
|7.MENEMENSPOR
|2
|1
|0
|1
|2
|1
|3
|8.BALIKESİRSPOR
|2
|1
|0
|1
|2
|3
|3
|9.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
|2
|1
|0
|1
|2
|3
|3
|10.ADANASPOR
|2
|0
|2
|0
|1
|1
|2
|11.MKE ANKARAGÜCÜ
|2
|0
|2
|0
|1
|1
|2
|12.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
|2
|0
|1
|1
|2
|3
|1
|13.BURSASPOR
|2
|0
|1
|1
|2
|3
|1
|14.ALTINORDU
|2
|0
|1
|1
|2
|4
|1
|15.GENÇLERBİRLİĞİ
|2
|0
|1
|1
|2
|4
|1
|16.KOCAELİSPOR
|2
|0
|1
|1
|0
|3
|1
|17.BEYPİLİÇ BOLUSPOR
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|0
|18.İSTANBULSPOR
|2
|0
|0
|2
|3
|6
|0
|19.DENİZLİSPOR
|2
|0
|0
|2
|0
|3
|0
3. hafta programı
Ligde 3. hafta maçlarının programı şöyle:
27 Ağustos Cuma:
20.30 Tuzlaspor-Beypiliç Boluspor (Stadı henüz açıklanmadı)
28 Ağustos Cumartesi:
19.15 Ankara Keçiörengücü-Adanaspor (Osmanlı)
19.15 Kocaelispor-Yılport Samsunspor (Kocaeli)
21.45 Menemenspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor (Menemen İlçe)
21.45 Bursaspor-Eyüpspor (Bitci Timsah Park)
29 Ağustos Pazar:
19.15 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Erzurum Kazım Karabekir)
19.15 Gençlerbirliği-Manisa (Eryaman)
21.45 Denizlispor-MKE Ankaragücü (Denizli Atatürk)
21.45 İstanbulspor-Altınordu (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar