Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm
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Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm

Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm
Anadolu Ajansı / Ercan Çakar - Haberler | Spor

TFF 1. Lig'in ikinci haftası oynanan tek maçla tamamlandı.

TFF 1. Lig'in ikinci haftası oynanan tek maçla tamamlandı.

Ligde haftanın kapanış maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, sahasında Bursaspor'u 2-1 yendi.

Bereket Sigorta Ümraniyespor, konuk ettiği İstanbulspor'u 2-0 yenerek ikinci haftayı da lider geçti.

TFF 1. Lig'de ikinci hafta maçlarının sonuçları şöyle:

Yılport Samsunspor-Balıkesirspor: 3-1

Eyüpspor-Ankara Keçiörengücü: 2-1

Adanaspor-Gençlerbirliği: 0-0

Altınordu-Tuzlaspor: 1-3

Bereket Sigorta Ümraniyespor-İstanbulspor: 2-0

Royal Hastanesi Bandırmaspor-Menemenspor: 1-0

MKE Ankaragücü-Kocaelispor: 0-0

Manisa-Denizlispor: 1-0

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Bursaspor: 2-1

Puan durumu

TFF 1. Lig'de ikinci hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

TAKIMOGBMAYP
1.BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR2200506
2.EYÜPSPOR2200636
3.ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR2200306
4.MANİSA2200536
5.TUZLASPOR2110424
6.YILPORT SAMSUNSPOR1100313
7.MENEMENSPOR2101213
8.BALIKESİRSPOR2101233
9.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR2101233
10.ADANASPOR2020112
11.MKE ANKARAGÜCÜ2020112
12.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ2011231
13.BURSASPOR2011231
14.ALTINORDU2011241
15.GENÇLERBİRLİĞİ2011241
16.KOCAELİSPOR2011031
17.BEYPİLİÇ BOLUSPOR1001010
18.İSTANBULSPOR2002360
19.DENİZLİSPOR2002030

3. hafta programı

Ligde 3. hafta maçlarının programı şöyle:

27 Ağustos Cuma:

20.30 Tuzlaspor-Beypiliç Boluspor (Stadı henüz açıklanmadı)

28 Ağustos Cumartesi:

19.15 Ankara Keçiörengücü-Adanaspor (Osmanlı)

19.15 Kocaelispor-Yılport Samsunspor (Kocaeli)

21.45 Menemenspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor (Menemen İlçe)

21.45 Bursaspor-Eyüpspor (Bitci Timsah Park)

29 Ağustos Pazar:

19.15 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Erzurum Kazım Karabekir)

19.15 Gençlerbirliği-Manisa (Eryaman)

21.45 Denizlispor-MKE Ankaragücü (Denizli Atatürk)

21.45 İstanbulspor-Altınordu (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar

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