Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm

TFF 1. Lig'de 33. hafta maçları tamamlandı.

TFF 1. Lig'de 33. hafta maçları tamamlandı. Ligde ilk üç sıradaki takımlar kazandı ve sıralama değişmedi.

Sahasında Aydeniz Et Balıkesirspor'u 3-0 mağlup eden Adana Demirspor, puanını 67'e çıkardı ve son hafta öncesinde averajla liderliğini sürdürdü.

Evinde Akhisarspor'u 3-0 yenen GZT Giresunspor, puanını 67 yaptı ve averajla ikinci sırada yer aldı. Akhisarspor ise bu yenilgiyle Eskişehirspor ve Ankaraspor'un ardından ligden düşen üçüncü ve son takım oldu.

Yılport Samsunspor da evinde Ankaraspor'u 3-1 yenerek puanını 67'ye yükseltti ve haftayı averajla 3. basamakta tamamladı.

Sonuçlar

Eskişehirspor-Bursaspor: 1-5

Yılport Samsunspor-Ankaraspor: 3-1

Ankara Keçiörengücü-Menemenspor: 4-1

GZT Giresunspor-Akhisarspor: 3-0

Altınordu-Tuzlaspor: 3-2

Bereket Sigorta Ümraniyespor-Altay: 0-1

Royal Hastanesi Bandırmaspor-Adanaspor: 3-2

İstanbulspor-Beypiliç Boluspor: 1-1

Adana Demirspor-Aydeniz Et Balıkesirspor: 3-0

Puan durumu

TFF 1. Lig'de 33. hafta müsabakalarının ardından oluşan puan durumu şöyle: