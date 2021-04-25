Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm

Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm
Anadolu Ajansı / Emre Doğan - Haberler | Spor

TFF 1. Lig'de 32. hafta maçları tamamlandı.

TFF 1. Lig'de 32. hafta maçları tamamlandı.

Deplasmanda Tuzlaspor'u 3-0 mağlup eden Adana Demirspor, puanını 64'e çıkardı ve averajla liderliğe yükseldi.

Konuk olduğu Altınordu ile golsüz berabere kalan GZT Giresunspor, puanını 64 yaptı ve averajla ikinci sırada yer aldı. Deplasmanda Beypiliç Boluspor'u 2-0 yenen Yılport Samsunspor ise puanını 64'e yükseltti ve haftayı averajla 3. basamakta tamamladı.

Ankaraspor, sahasında Royal Hastanesi Bandırmaspor'u 3-2 mağlup etti. Menemenspor'un da evinde Eskişehirspor'u 2-1 yenmesiyle başkent temsilcisinin, TFF 1. Lig'de normal sezonun bitimine iki hafta kala küme düşmesi kesinleşti.

Sonuçlar

TFF 1. Lig'in 32. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Adanaspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor: 0-2

Aydeniz Et Balıkesirspor-Ankara Keçiörengücü: 1-2

Beypiliç Boluspor-Yılport Samsunspor: 0-2

Akhisarspor-Altay: 2-0

Tuzlaspor-Adana Demirspor: 0-3

Menemenspor-Eskişehirspor: 2-1

Bursaspor-İstanbulspor: 1-2

Ankaraspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor: 3-2

Altınordu-GZT Giresunspor: 0-0

Puan durumu

TFF 1. Lig'de 32. hafta müsabakalarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

OGBMAYAVP
1.ADANA DEMİRSPOR32197657263164
2.GZT GİRESUNSPOR32197649242564
3.YILPORT SAMSUNSPOR321810453292464
4.İSTANBULSPOR32186859332660
5.ALTAY321831161362557
6.ALTINORDU3215985043754
7.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ321571042271552
8.BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR32148104541450
9.TUZLASPOR32145134348-547
10.BURSASPOR32134155153-243
11.ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR32116154245-339
12.BEYPİLİÇ BOLUSPOR32115163440-638
13.AYDENİZ ET BALIKESİRSPOR3298153545-1035
14.ADANASPOR3297164250-834
15.MENEMENSPOR32713123654-1834
16.AKHİSARSPOR3285193555-2029
17.ANKARASPOR3268183256-2426
18.ESKİŞEHİRSPOR3218232283-618
Not: Eskişehirspor'un 3 puanı silindi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan

Fenerbahçe, suç duyurusunda bulunduğu VAR operatörünün Kasımpaşa maçında görev almasına tepki gösterdi
Fenerbahçe, suç duyurusunda bulunduğu VAR operatörünün Kasımpaşa maçında görev almasına tepki gösterdi
Tuzla-Adana Demir maçında şike yapılacağına yönelik binlerce Tweet atıldı, taraftarlar birbirine girdi
Tuzla-Adana Demir maçında şike yapılacağına yönelik binlerce Tweet atıldı, taraftarlar birbirine girdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Fuat Oktay Derya Yanık Ruhsar Pekcan
Magazin Esra Erol Cansu Dere Ebru Şallı Yılmaz Erdoğan
Spor Ali Koç Yılmaz Vural Ünal Karaman Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Thodex Ermenistan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.4.2021 23:37:46. #1.16#

title