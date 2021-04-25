Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm

TFF 1. Lig'de 32. hafta maçları tamamlandı.

TFF 1. Lig'de 32. hafta maçları tamamlandı.

Deplasmanda Tuzlaspor'u 3-0 mağlup eden Adana Demirspor, puanını 64'e çıkardı ve averajla liderliğe yükseldi.

Konuk olduğu Altınordu ile golsüz berabere kalan GZT Giresunspor, puanını 64 yaptı ve averajla ikinci sırada yer aldı. Deplasmanda Beypiliç Boluspor'u 2-0 yenen Yılport Samsunspor ise puanını 64'e yükseltti ve haftayı averajla 3. basamakta tamamladı.

Ankaraspor, sahasında Royal Hastanesi Bandırmaspor'u 3-2 mağlup etti. Menemenspor'un da evinde Eskişehirspor'u 2-1 yenmesiyle başkent temsilcisinin, TFF 1. Lig'de normal sezonun bitimine iki hafta kala küme düşmesi kesinleşti.

Sonuçlar

TFF 1. Lig'in 32. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Adanaspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor: 0-2

Aydeniz Et Balıkesirspor-Ankara Keçiörengücü: 1-2

Beypiliç Boluspor-Yılport Samsunspor: 0-2

Akhisarspor-Altay: 2-0

Tuzlaspor-Adana Demirspor: 0-3

Menemenspor-Eskişehirspor: 2-1

Bursaspor-İstanbulspor: 1-2

Ankaraspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor: 3-2

Altınordu-GZT Giresunspor: 0-0

Puan durumu

TFF 1. Lig'de 32. hafta müsabakalarının ardından oluşan puan durumu şöyle: