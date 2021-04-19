Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm
TFF 1. Lig'in 31. haftası oynanan dört karşılaşmayla tamamlandı.
TFF 1. Lig'in 31. haftası oynanan dört karşılaşmayla tamamlandı.
Ligde bugün oynanan maçlarda Bereket Sigorta Ümraniyespor evinde Ankaraspor'u 4-3, Beypiliç Boluspor deplasmanda Royal Hastanesi Bandırmaspor'u 3-2 yendi. Altay, Adanaspor'u ve Yılport Samsunspor da Bursaspor'u 4-1'lik skorlarla mağlup etti.
Deplasmanda Adana Demirspor'a 3-0 yenilen GZT Giresunspor liderliğini sürdürdü.
Sonuçlar
TFF 1. Lig'in 31. haftasında oynanan maçların sonuçları şöyle:
Ankara Keçiörengücü-Tuzlaspor: 0-1
Adana Demirspor-GZT Giresunspor: 3-0
Eskişehirspor-Aydeniz Et Balıkesirspor: 0-3
Akhisarspor-Altınordu: 1-1
İstanbulspor-Menemenspor: 4-0
Bereket Sigorta Ümraniyespor-Ankaraspor: 4-3
Royal Hastanesi Bandırmaspor-Beypiliç Boluspor: 2-3
Altay-Adanaspor: 4-1
Yılport Samsunspor-Bursaspor: 4-1
Puan durumu
TFF 1. Lig'de 31. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
|TAKIM
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1.GZT GİRESUNSPOR
|31
|19
|6
|6
|49
|24
|63
|2.ADANA DEMİRSPOR
|31
|18
|7
|6
|54
|26
|61
|3.YILPORT SAMSUNSPOR
|31
|17
|10
|4
|51
|29
|61
|4.ALTAY
|31
|18
|3
|10
|61
|34
|57
|5.İSTANBULSPOR
|31
|17
|6
|8
|57
|32
|57
|6.ALTINORDU
|31
|15
|8
|8
|50
|43
|53
|7.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
|31
|14
|7
|10
|40
|26
|49
|8.BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR
|31
|13
|8
|10
|43
|41
|47
|9.TUZLASPOR
|31
|14
|5
|12
|43
|45
|47
|10.BURSASPOR
|31
|13
|4
|14
|50
|51
|43
|11.ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR
|31
|11
|6
|14
|40
|42
|39
|12.BEYPİLİÇ BOLUSPOR
|31
|11
|5
|15
|34
|38
|38
|13.AYDENİZ ET BALIKESİRSPOR
|31
|9
|8
|14
|34
|43
|35
|14.ADANASPOR
|31
|9
|7
|15
|42
|48
|34
|15.MENEMENSPOR
|31
|6
|13
|12
|34
|53
|31
|16.AKHİSARSPOR
|31
|7
|5
|19
|33
|55
|26
|17.ANKARASPOR
|31
|5
|8
|18
|29
|54
|23
|18.ESKİŞEHİRSPOR
|31
|1
|8
|22
|21
|81
|8
32. Hafta
TFF 1. Lig'de tamamı 25 Nisan Pazar günü saat 19.00'da oynanacak 32. haftanın programı şöyle:
Adanaspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor (Yeni Adana)
Aydeniz Et Balıkesirspor-Ankara Keçiörengücü (Balıkesir Atatürk)
Beypiliç Boluspor-Yılport Samsunspor (Bolu Atatürk)
Akhisarspor-Altay (Spor Toto Akhisar)
Tuzlaspor-Adana Demirspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
Menemenspor-Eskişehirspor (Menemen İlçe)
Bursaspor-İstanbulspor (Bursa Büyükşehir Belediye)
Ankaraspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Osmanlı)
Altınordu-GZT Giresunspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan