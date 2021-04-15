Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm

TFF 1. Lig'in 30. haftası oynanan üç karşılaşmayla tamamlandı.

TFF 1. Lig'in 30. haftası oynanan üç karşılaşmayla tamamlandı.

Ligde bugün yapılan maçlarda Bereket Sigorta Ümraniyespor deplasmanda Beypiliç Boluspor'u 4-1, Bursaspor da sahasında Royal Hastanesi Bandırmaspor'u 2-1 yenerken, Ankaraspor da evinde Altay ile 2-2 berabere kaldı.

TFF 1. Lig'de sahasında Ankara Keçiörengücü'nü 2-1 mağlup eden GZT Giresunspor, puanını 63'e çıkartarak liderliğini sürdürdü.

Sonuçlar

TFF 1. Lig'in 30. haftasında oynanan maçların sonuçları şöyle:

Tuzlaspor-Eskişehirspor: 5-2

Altınordu-Adana Demirspor: 0-1

GZT Giresunspor-Ankara Keçiörengücü: 2-1

Menemenspor-Yılport Samsunspor: 2-2

Adanaspor-Akhisarspor: 3-1

Aydeniz ET Balıkesirspor-İstanbulspor: 1-2

Beypiliç Boluspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor: 1-4

Ankaraspor-Altay: 2-2

Bursaspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor: 2-1

Puan durumu

TFF 1. Lig'de 30. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle: