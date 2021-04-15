Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm
TFF 1. Lig'in 30. haftası oynanan üç karşılaşmayla tamamlandı.
TFF 1. Lig'in 30. haftası oynanan üç karşılaşmayla tamamlandı.
Ligde bugün yapılan maçlarda Bereket Sigorta Ümraniyespor deplasmanda Beypiliç Boluspor'u 4-1, Bursaspor da sahasında Royal Hastanesi Bandırmaspor'u 2-1 yenerken, Ankaraspor da evinde Altay ile 2-2 berabere kaldı.
TFF 1. Lig'de sahasında Ankara Keçiörengücü'nü 2-1 mağlup eden GZT Giresunspor, puanını 63'e çıkartarak liderliğini sürdürdü.
Sonuçlar
TFF 1. Lig'in 30. haftasında oynanan maçların sonuçları şöyle:
Tuzlaspor-Eskişehirspor: 5-2
Altınordu-Adana Demirspor: 0-1
GZT Giresunspor-Ankara Keçiörengücü: 2-1
Menemenspor-Yılport Samsunspor: 2-2
Adanaspor-Akhisarspor: 3-1
Aydeniz ET Balıkesirspor-İstanbulspor: 1-2
Beypiliç Boluspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor: 1-4
Ankaraspor-Altay: 2-2
Bursaspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor: 2-1
Puan durumu
TFF 1. Lig'de 30. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
|TAKIM
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1.GZT GİRESUNSPOR
|30
|19
|6
|5
|49
|21
|63
|2.ADANA DEMİRSPOR
|30
|17
|7
|6
|51
|26
|58
|3.YILPORT SAMSUNSPOR
|30
|16
|10
|4
|47
|28
|58
|4.ALTAY
|30
|17
|3
|10
|57
|33
|54
|5.İSTANBULSPOR
|30
|16
|6
|8
|53
|32
|54
|6.ALTINORDU
|30
|15
|7
|8
|49
|42
|52
|7.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
|30
|14
|7
|9
|40
|25
|49
|8.BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR
|30
|12
|8
|10
|39
|38
|44
|9.TUZLASPOR
|30
|13
|5
|12
|42
|45
|44
|10.BURSASPOR
|30
|13
|4
|13
|49
|47
|43
|11.ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR
|30
|11
|6
|13
|38
|39
|39
|12.BEYPİLİÇ BOLUSPOR
|30
|10
|5
|15
|31
|36
|35
|13.ADANASPOR
|30
|9
|7
|14
|41
|44
|34
|14.AYDENİZ ET BALIKESİRSPOR
|30
|8
|8
|14
|31
|43
|32
|15.MENEMENSPOR
|30
|6
|13
|11
|34
|49
|31
|16.AKHİSARSPOR
|30
|7
|4
|19
|32
|54
|25
|17.ANKARASPOR
|30
|5
|8
|17
|26
|50
|23
|18.ESKİŞEHİRSPOR
|30
|1
|8
|21
|21
|78
|8
31. hafta
TFF 1. Lig'de 31. hafta maçlarının programı şöyle:
17 Nisan Cumartesi:
16.00 Ankara Keçiörengücü-Tuzlaspor (Aktepe)
19.00 Adana Demirspor-GZT Giresunspor (Yeni Adana)
18 Nisan Pazar:
13.30 Eskişehirspor-Aydeniz Et Balıkesirspor (Eskişehir Yeni)
16.00 Akhisarspor-Altınordu (Spor Toto Akhisar)
19.00 İstanbulspor-Menemenspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
19 Nisan Pazartesi:
13.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Ankaraspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)
16.00 Altay-Adanaspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
16.00 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Beypiliç Boluspor (Bandırma 17 Eylül)
19.00 Yılport Samsunspor-Bursaspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar