Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm
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Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm

Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm
Anadolu Ajansı / Ercan Çakar - Haberler | Spor

TFF 1. Lig'in 30. haftası oynanan üç karşılaşmayla tamamlandı.

TFF 1. Lig'in 30. haftası oynanan üç karşılaşmayla tamamlandı.

Ligde bugün yapılan maçlarda Bereket Sigorta Ümraniyespor deplasmanda Beypiliç Boluspor'u 4-1, Bursaspor da sahasında Royal Hastanesi Bandırmaspor'u 2-1 yenerken, Ankaraspor da evinde Altay ile 2-2 berabere kaldı.

TFF 1. Lig'de sahasında Ankara Keçiörengücü'nü 2-1 mağlup eden GZT Giresunspor, puanını 63'e çıkartarak liderliğini sürdürdü.

Sonuçlar

TFF 1. Lig'in 30. haftasında oynanan maçların sonuçları şöyle:

Tuzlaspor-Eskişehirspor: 5-2

Altınordu-Adana Demirspor: 0-1

GZT Giresunspor-Ankara Keçiörengücü: 2-1

Menemenspor-Yılport Samsunspor: 2-2

Adanaspor-Akhisarspor: 3-1

Aydeniz ET Balıkesirspor-İstanbulspor: 1-2

Beypiliç Boluspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor: 1-4

Ankaraspor-Altay: 2-2

Bursaspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor: 2-1

Puan durumu

TFF 1. Lig'de 30. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

TAKIMOGBMAYP
1.GZT GİRESUNSPOR301965492163
2.ADANA DEMİRSPOR301776512658
3.YILPORT SAMSUNSPOR3016104472858
4.ALTAY3017310573354
5.İSTANBULSPOR301668533254
6.ALTINORDU301578494252
7.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ301479402549
8.BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR3012810393844
9.TUZLASPOR3013512424544
10.BURSASPOR3013413494743
11.ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR3011613383939
12.BEYPİLİÇ BOLUSPOR3010515313635
13.ADANASPOR309714414434
14.AYDENİZ ET BALIKESİRSPOR308814314332
15.MENEMENSPOR3061311344931
16.AKHİSARSPOR307419325425
17.ANKARASPOR305817265023
18.ESKİŞEHİRSPOR30182121788
Not: Eskişehirspor'un 3 puanı silinmiştir.

31. hafta

TFF 1. Lig'de 31. hafta maçlarının programı şöyle:

17 Nisan Cumartesi:

16.00 Ankara Keçiörengücü-Tuzlaspor (Aktepe)

19.00 Adana Demirspor-GZT Giresunspor (Yeni Adana)

18 Nisan Pazar:

13.30 Eskişehirspor-Aydeniz Et Balıkesirspor (Eskişehir Yeni)

16.00 Akhisarspor-Altınordu (Spor Toto Akhisar)

19.00 İstanbulspor-Menemenspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

19 Nisan Pazartesi:

13.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Ankaraspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

16.00 Altay-Adanaspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

16.00 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Beypiliç Boluspor (Bandırma 17 Eylül)

19.00 Yılport Samsunspor-Bursaspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar

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