Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm

Anadolu Ajansı / Ercan Çakar - Haberler | Spor
Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm

TFF 1. Lig'in 29. haftası oynanan iki karşılaşmayla tamamlandı.

Kahraman polisimiz şehit Fethi Sekin'in yetenekli oğlu Burak, Milli Takım'a seçildi
Kahraman polisimiz şehit Fethi Sekin'in yetenekli oğlu Burak, Milli Takım'a seçildi

TFF 1. Lig'in 29. haftası oynanan iki karşılaşmayla tamamlandı.

Ligde bugün yapılan karşılaşmalarda Bereket Sigorta Ümraniyespor sahasında Bursaspor'u 2-1 yenerken, Ankaraspor ise deplasmanda Adanaspor'u aynı skorla mağlup etti.

TFF 1. Lig'de deplasmanda Eskişehirspor'u 5-0 mağlup eden GZT Giresunspor, puanını 60'a çıkartarak liderliğini sürdürdü.

Sonuçlar

TFF 1. Lig'de 29. hafta maçlarının sonuçları şöyle:

Eskişehirspor-GZT Giresunspor: 0-5

Ankara Keçiörengücü-Altınordu: 5-3

İstanbulspor-Tuzlaspor: 2-1

Royal Hastanesi Bandırmaspor-Menemenspor: 2-2

Altay-Beypiliç Boluspor: 0-1

Yılport Samsunspor-Aydeniz Et Balıkesirspor: 1-0

Akhisarspor-Adana Demirspor: 2-3

Bereket Sigorta Ümraniyespor-Bursaspor: 2-1

Adanaspor-Ankaraspor: 1-2

Puan durumu

TFF 1. Lig'de 29. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

TAKIMOGBMAYP
1.GZT GİRESUNSPOR291865472060
2.YILPORT SAMSUNSPOR291694452657
3.ADANA DEMİRSPOR291676502655
4.ALTAY2917210553153
5.ALTINORDU291577494152
6.İSTANBULSPOR 291568513151
7.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ291478392349
8.BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR2911810353741
9.TUZLASPOR 2912512374341
10.BURSASPOR2912413474640
11.ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR2911612373739
12.BEYPİLİÇ BOLUSPOR2910514303235
13.AYDENİZ ET BALIKESİRSPOR298813304132
14.ADANASPOR 298714384331
15.MENEMENSPOR 2961211324730
16.AKHİSARSPOR297418315125
17.ANKARASPOR295717244822
18.ESKİŞEHİRSPOR29182019738
Not: Eskişehirspor'un 3 puanı silinmiştir.

30. hafta programı

Ligde 30. hafta maçlarının programı şöyle:

13 Nisan Salı:

13.30 Tuzlaspor-Eskişehirspor (15 Temmuz)

19.00 Altınordu-Adana Demirspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

19.00 GZT Giresunspor-Ankara Keçiörengücü (Çotanak Spor Kompleksi)

14 Nisan Çarşamba:

13.30 Menemenspor-Yılport Samsunspor (Menemen İlçe)

16.00 Adanaspor-Akhisarspor (Yeni Adana)

19.00 Aydeniz Et Balıkesirspor-İstanbulspor (Balıkesir Atatürk)

15 Nisan Perşembe:

13.30 Beypiliç Boluspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor (Bolu Atatürk)

16.00 Ankaraspor-Altay (Osmanlı)

19.00 Bursaspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Bursa Büyükşehir Belediye)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mario Draghi Meral Akşener Mustafa Şentop Alparslan Türkeş Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ajda Pekkan Canan Ergüder Murat Yıldırım İbrahim Tatlıses
Spor Necip Uysal Fatih Terim Gökhan Töre Yılmaz Vural Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ankara Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.4.2021 21:48:39. #1.14#
title