Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm

TFF 1. Lig'in 29. haftası oynanan iki karşılaşmayla tamamlandı.

TFF 1. Lig'in 29. haftası oynanan iki karşılaşmayla tamamlandı.

Ligde bugün yapılan karşılaşmalarda Bereket Sigorta Ümraniyespor sahasında Bursaspor'u 2-1 yenerken, Ankaraspor ise deplasmanda Adanaspor'u aynı skorla mağlup etti.

TFF 1. Lig'de deplasmanda Eskişehirspor'u 5-0 mağlup eden GZT Giresunspor, puanını 60'a çıkartarak liderliğini sürdürdü.

Sonuçlar

TFF 1. Lig'de 29. hafta maçlarının sonuçları şöyle:

Eskişehirspor-GZT Giresunspor: 0-5

Ankara Keçiörengücü-Altınordu: 5-3

İstanbulspor-Tuzlaspor: 2-1

Royal Hastanesi Bandırmaspor-Menemenspor: 2-2

Altay-Beypiliç Boluspor: 0-1

Yılport Samsunspor-Aydeniz Et Balıkesirspor: 1-0

Akhisarspor-Adana Demirspor: 2-3

Bereket Sigorta Ümraniyespor-Bursaspor: 2-1

Adanaspor-Ankaraspor: 1-2

Puan durumu

TFF 1. Lig'de 29. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle: