Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm
TFF 1. Lig'in 29. haftası oynanan iki karşılaşmayla tamamlandı.
TFF 1. Lig'in 29. haftası oynanan iki karşılaşmayla tamamlandı.
Ligde bugün yapılan karşılaşmalarda Bereket Sigorta Ümraniyespor sahasında Bursaspor'u 2-1 yenerken, Ankaraspor ise deplasmanda Adanaspor'u aynı skorla mağlup etti.
TFF 1. Lig'de deplasmanda Eskişehirspor'u 5-0 mağlup eden GZT Giresunspor, puanını 60'a çıkartarak liderliğini sürdürdü.
Sonuçlar
TFF 1. Lig'de 29. hafta maçlarının sonuçları şöyle:
Eskişehirspor-GZT Giresunspor: 0-5
Ankara Keçiörengücü-Altınordu: 5-3
İstanbulspor-Tuzlaspor: 2-1
Royal Hastanesi Bandırmaspor-Menemenspor: 2-2
Altay-Beypiliç Boluspor: 0-1
Yılport Samsunspor-Aydeniz Et Balıkesirspor: 1-0
Akhisarspor-Adana Demirspor: 2-3
Bereket Sigorta Ümraniyespor-Bursaspor: 2-1
Adanaspor-Ankaraspor: 1-2
Puan durumu
TFF 1. Lig'de 29. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
|TAKIM
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1.GZT GİRESUNSPOR
|29
|18
|6
|5
|47
|20
|60
|2.YILPORT SAMSUNSPOR
|29
|16
|9
|4
|45
|26
|57
|3.ADANA DEMİRSPOR
|29
|16
|7
|6
|50
|26
|55
|4.ALTAY
|29
|17
|2
|10
|55
|31
|53
|5.ALTINORDU
|29
|15
|7
|7
|49
|41
|52
|6.İSTANBULSPOR
|29
|15
|6
|8
|51
|31
|51
|7.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
|29
|14
|7
|8
|39
|23
|49
|8.BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR
|29
|11
|8
|10
|35
|37
|41
|9.TUZLASPOR
|29
|12
|5
|12
|37
|43
|41
|10.BURSASPOR
|29
|12
|4
|13
|47
|46
|40
|11.ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR
|29
|11
|6
|12
|37
|37
|39
|12.BEYPİLİÇ BOLUSPOR
|29
|10
|5
|14
|30
|32
|35
|13.AYDENİZ ET BALIKESİRSPOR
|29
|8
|8
|13
|30
|41
|32
|14.ADANASPOR
|29
|8
|7
|14
|38
|43
|31
|15.MENEMENSPOR
|29
|6
|12
|11
|32
|47
|30
|16.AKHİSARSPOR
|29
|7
|4
|18
|31
|51
|25
|17.ANKARASPOR
|29
|5
|7
|17
|24
|48
|22
|18.ESKİŞEHİRSPOR
|29
|1
|8
|20
|19
|73
|8
30. hafta programı
Ligde 30. hafta maçlarının programı şöyle:
13 Nisan Salı:
13.30 Tuzlaspor-Eskişehirspor (15 Temmuz)
19.00 Altınordu-Adana Demirspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
19.00 GZT Giresunspor-Ankara Keçiörengücü (Çotanak Spor Kompleksi)
14 Nisan Çarşamba:
13.30 Menemenspor-Yılport Samsunspor (Menemen İlçe)
16.00 Adanaspor-Akhisarspor (Yeni Adana)
19.00 Aydeniz Et Balıkesirspor-İstanbulspor (Balıkesir Atatürk)
15 Nisan Perşembe:
13.30 Beypiliç Boluspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor (Bolu Atatürk)
16.00 Ankaraspor-Altay (Osmanlı)
19.00 Bursaspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Bursa Büyükşehir Belediye)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar