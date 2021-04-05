Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm

TFF 1. Lig'de tamamlanan 28. hafta maçlarının ardından GZT Giresunspor liderliğini devam ettirdi.

TFF 1. Lig'de tamamlanan 28. hafta maçlarının ardından GZT Giresunspor liderliğini devam ettirdi.

Ligde 28. hafta, bugün oynanan tek karşılaşmayla tamamlandı. Günün maçında Altay, deplasmanda Bursaspor'u 3-1 yendi.

Haftaya 56 puanla lider giren GZT Giresunspor, sahasında İstanbulspor ile 0-0 berabere kalarak liderliğini sürdürdü.

Liderin en yakın takipçisi Yılport Samsunspor ise rakibinin 2 puan kaybettiği haftada deplasmanda Tuzlaspor'u 2-0 ile geçerek puanını 54'e yükseltti.

Sonuçlar

TFF 1. Lig'in 28. haftasında oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:

Tuzlaspor-Yılport Samsunspor: 0-2

GZT Giresunspor-İstanbulspor: 0-0

Ankaraspor-Akhisarspor: 4-2

Adana Demirspor-Ankara Keçiörengücü: 2-0

Altınordu-Eskişehirspor: 6-3

Beypiliç Boluspor-Adanaspor: 1-2

Menemenspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor: 1-1

Aydeniz Et Balıkesirspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor: 2-1

Bursaspor-Altay: 1-3

Puan durumu

Ligde 28. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle: