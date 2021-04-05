Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm

TFF 1. Lig'de tamamlanan 28. hafta maçlarının ardından GZT Giresunspor liderliğini devam ettirdi.
TFF 1. Lig'de tamamlanan 28. hafta maçlarının ardından GZT Giresunspor liderliğini devam ettirdi.
Ligde 28. hafta, bugün oynanan tek karşılaşmayla tamamlandı. Günün maçında Altay, deplasmanda Bursaspor'u 3-1 yendi.
Haftaya 56 puanla lider giren GZT Giresunspor, sahasında İstanbulspor ile 0-0 berabere kalarak liderliğini sürdürdü.
Liderin en yakın takipçisi Yılport Samsunspor ise rakibinin 2 puan kaybettiği haftada deplasmanda Tuzlaspor'u 2-0 ile geçerek puanını 54'e yükseltti.
Sonuçlar
TFF 1. Lig'in 28. haftasında oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:
Tuzlaspor-Yılport Samsunspor: 0-2
GZT Giresunspor-İstanbulspor: 0-0
Ankaraspor-Akhisarspor: 4-2
Adana Demirspor-Ankara Keçiörengücü: 2-0
Altınordu-Eskişehirspor: 6-3
Beypiliç Boluspor-Adanaspor: 1-2
Menemenspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor: 1-1
Aydeniz Et Balıkesirspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor: 2-1
Bursaspor-Altay: 1-3
Puan durumu
Ligde 28. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.GZT GİRESUNSPOR
|28
|17
|6
|5
|42
|20
|22
|57
|2.YILPORT SAMSUNSPOR
|28
|15
|9
|4
|44
|26
|18
|54
|3.ALTAY
|28
|17
|2
|9
|55
|30
|25
|53
|4.ADANA DEMİRSPOR
|28
|15
|7
|6
|47
|24
|23
|52
|5.ALTINORDU
|28
|15
|7
|6
|46
|36
|10
|52
|6.İSTANBULSPOR A.Ş.
|28
|14
|6
|8
|49
|30
|19
|48
|7.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
|28
|13
|7
|8
|34
|20
|14
|46
|8.TUZLASPOR A.Ş.
|28
|12
|5
|11
|36
|41
|-5
|41
|9.BURSASPOR
|28
|12
|4
|12
|46
|44
|2
|40
|10.ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR
|28
|11
|5
|12
|35
|35
|0
|38
|11.BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR
|28
|10
|8
|10
|33
|36
|-3
|38
|12.BEYPİLİÇ BOLUSPOR
|28
|9
|5
|14
|29
|32
|-3
|32
|13.AYDENİZ ET BALIKESİRSPOR
|28
|8
|8
|12
|30
|40
|-10
|32
|14.ADANASPOR A.Ş.
|28
|8
|7
|13
|37
|41
|-4
|31
|15.MENEMENSPOR A.Ş.
|28
|6
|11
|11
|30
|45
|-15
|29
|16.AKHİSARSPOR
|28
|7
|4
|17
|29
|48
|-19
|25
|17.ANKARASPOR
|28
|4
|7
|17
|22
|47
|-25
|19
|18.ESKİŞEHİRSPOR
|28
|1
|8
|19
|19
|68
|-49
|8
Gelecek haftanın programı
Ligde 29. hafta 9 Nisan Cuma günü oynanacak 3 karşılaşmayla başlayacak.
Ligde gelecek haftanın programı şöyle:
9 Nisan Cuma:
16.00 Eskişehirspor-GZT Giresunspor (Eskişehir Yeni)
16.00 Ankara Keçiörengücü-Altınordu (Aktepe)
19.00 İstanbulspor-Tuzlaspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
10 Nisan Cumartesi:
13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Menemenspor (Bandırma 17 Eylül)
13.30 Altay-Beypiliç Boluspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
16.00 Yılport Samsunspor-Aydeniz Et Balıkesirspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
19.00 Akhisarspor-Adana Demirspor (Spor Toto Akhisar)
11 Nisan Pazar:
16.00 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Bursaspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)
19.00 Adanaspor-Ankaraspor (Yeni Adana)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Süha Gür