Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm
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Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm

Anadolu Ajansı / Süha Gür - Haberler | Spor
Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm

TFF 1. Lig'de tamamlanan 28. hafta maçlarının ardından GZT Giresunspor liderliğini devam ettirdi.

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TFF 1. Lig'de tamamlanan 28. hafta maçlarının ardından GZT Giresunspor liderliğini devam ettirdi.

Ligde 28. hafta, bugün oynanan tek karşılaşmayla tamamlandı. Günün maçında Altay, deplasmanda Bursaspor'u 3-1 yendi.

Haftaya 56 puanla lider giren GZT Giresunspor, sahasında İstanbulspor ile 0-0 berabere kalarak liderliğini sürdürdü.

Liderin en yakın takipçisi Yılport Samsunspor ise rakibinin 2 puan kaybettiği haftada deplasmanda Tuzlaspor'u 2-0 ile geçerek puanını 54'e yükseltti.

Sonuçlar

TFF 1. Lig'in 28. haftasında oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:

Tuzlaspor-Yılport Samsunspor: 0-2

GZT Giresunspor-İstanbulspor: 0-0

Ankaraspor-Akhisarspor: 4-2

Adana Demirspor-Ankara Keçiörengücü: 2-0

Altınordu-Eskişehirspor: 6-3

Beypiliç Boluspor-Adanaspor: 1-2

Menemenspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor: 1-1

Aydeniz Et Balıkesirspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor: 2-1

Bursaspor-Altay: 1-3

Puan durumu

Ligde 28. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:

OGBMAYAVP
1.GZT GİRESUNSPOR28176542202257
2.YILPORT SAMSUNSPOR28159444261854
3.ALTAY28172955302553
4.ADANA DEMİRSPOR28157647242352
5.ALTINORDU28157646361052
6.İSTANBULSPOR A.Ş.28146849301948
7.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ28137834201446
8.TUZLASPOR A.Ş.28125113641-541
9.BURSASPOR28124124644240
10.ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR28115123535038
11.BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR28108103336-338
12.BEYPİLİÇ BOLUSPOR2895142932-332
13.AYDENİZ ET BALIKESİRSPOR2888123040-1032
14.ADANASPOR A.Ş.2887133741-431
15.MENEMENSPOR A.Ş.28611113045-1529
16.AKHİSARSPOR2874172948-1925
17.ANKARASPOR2847172247-2519
18.ESKİŞEHİRSPOR2818191968-498
Not: Eskişehirspor'un 3 puanı silinmiştir.

Gelecek haftanın programı

Ligde 29. hafta 9 Nisan Cuma günü oynanacak 3 karşılaşmayla başlayacak.

Ligde gelecek haftanın programı şöyle:

9 Nisan Cuma:

16.00 Eskişehirspor-GZT Giresunspor (Eskişehir Yeni)

16.00 Ankara Keçiörengücü-Altınordu (Aktepe)

19.00 İstanbulspor-Tuzlaspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

10 Nisan Cumartesi:

13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Menemenspor (Bandırma 17 Eylül)

13.30 Altay-Beypiliç Boluspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

16.00 Yılport Samsunspor-Aydeniz Et Balıkesirspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

19.00 Akhisarspor-Adana Demirspor (Spor Toto Akhisar)

11 Nisan Pazar:

16.00 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Bursaspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

19.00 Adanaspor-Ankaraspor (Yeni Adana)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süha Gür

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