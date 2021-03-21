Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm
TFF 1. Lig'de tamamlanan 27. hafta maçlarının ardından GZT Giresunspor liderliğini devam ettirdi.
TFF 1. Lig'de tamamlanan 27. hafta maçlarının ardından GZT Giresunspor liderliğini devam ettirdi.
Ligde 27. hafta, bugün oynanan 4 karşılaşmayla tamamlandı.
Günün maçlarında Royal Hastanesi Bandırmaspor, konuk ettiği Tuzlaspor'u 3-2, Ankara Keçiörengücü, deplasmanda Akhisarspor'u 2-1, Beypiliç Boluspor, dış sahada Ankaraspor'u 2-1 yendi.
Haftanın kapanış müsabakasında ise Bursaspor, Adanaspor'u 3-0 mağlup etti.
Haftaya 53 puanla lider giren GZT Giresunspor, en yakın takipçisi Yılport Samsunspor'u deplasmanda 2-0 yenerek farkı 5 puana çıkardı. Samsun temsilcisi, 51 puanda kaldı.
Zirve takibini sürdüren Altay, İzmir derbisinde Menemenspor'u 3-0 mağlup ederek 50 puana ulaştı ve 3. sıraya yükseldi.
Haftaya 3. sırada giren Adana Demirspor ise son sıradaki Eskişehirspor ile 1-1 berabere kalarak 4. sıraya geriledi.
Sonuçlar
TFF 1. Lig'in 27. haftasında oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:
Altay-Menemenspor: 3-0
Bereket Sigorta Ümraniyespor-Aydeniz Et Balıkesirspor: 1-2
İstanbulspor-Altınordu: 1-2
Eskişehirspor-Adana Demirspor: 1-1
Yılport Samsunspor-GZT Giresunspor: 0-2
Royal Hastanesi Bandırmaspor-Tuzlaspor: 3-2
Akhisarspor-Ankara Keçiörengücü: 1-2
Ankaraspor-Beypiliç Boluspor: 1-2
Adanaspor-Bursaspor: 0-3
Puan durumu
Ligde 27. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:
|TAKIMLAR
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|Puan
|1. GZT GİRESUNSPOR
|27
|17
|5
|5
|42
|20
|22
|56
|2. YILPORT SAMSUNSPOR
|27
|14
|9
|4
|42
|26
|16
|51
|3. ALTAY
|27
|16
|2
|9
|52
|29
|23
|50
|4. ADANA DEMİRSPOR
|27
|14
|7
|6
|45
|24
|21
|49
|5. ALTINORDU
|27
|14
|7
|6
|40
|33
|7
|49
|6. İSTANBULSPOR
|27
|14
|5
|8
|49
|30
|19
|47
|7. ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
|27
|13
|7
|7
|34
|18
|16
|46
|8. TUZLASPOR
|27
|12
|5
|10
|36
|39
|-3
|41
|9. BURSASPOR
|27
|12
|4
|11
|45
|41
|4
|40
|10. ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR
|27
|11
|5
|11
|34
|33
|1
|38
|11. BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR
|27
|10
|7
|10
|32
|35
|-3
|37
|12. BEYPİLİÇ BOLUSPOR
|27
|9
|5
|13
|28
|30
|-2
|32
|13. AYDENİZ ET BALIKESİRSPOR
|27
|7
|8
|12
|28
|39
|-11
|29
|14. ADANASPOR
|27
|7
|7
|13
|35
|40
|-5
|28
|15. MENEMENSPOR
|27
|6
|10
|11
|29
|44
|-15
|28
|16. AKHİSARSPOR
|27
|7
|4
|16
|27
|44
|-17
|25
|17. ANKARASPOR
|27
|3
|7
|17
|18
|45
|-27
|16
|18. ESKİŞEHİRSPOR
|27
|1
|8
|18
|16
|62
|-46
|8
Gelecek haftanın programı
Milli maç arası verilecek ligde 28. hafta, 3 Nisan Cumartesi günü oynanacak 4 karşılaşmayla başlayacak.
Ligde gelecek haftanın programı şöyle:
3 Nisan Cumartesi:
13.30 Tuzlaspor-Yılport Samsunspor (15 Temmuz)
16.00 GZT Giresunspor-İstanbulspor (Çotanak Spor Kompleksi)
16.00 Ankaraspor-Akhisarspor (Osmanlı)
19.00 Adana Demirspor-Ankara Keçiörengücü (Yeni Adana)
4 Nisan Pazar:
13.30 Beypiliç Boluspor-Adanaspor (Bolu Atatürk)
13.30 Altınordu-Eskişehirspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
16.00 Menemenspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor (Menemen İlçe)
19.00 Aydeniz Et Balıkesirspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Balıkesir Atatürk)
5 Nisan Pazartesi:
19.00 Bursaspor-Altay (Bursa Büyükşehir Belediye)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay