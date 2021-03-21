Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm
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Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm

21.03.2021 21:11 | Son Güncelleme: 21.03.2021 21:20
Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm

TFF 1. Lig'de tamamlanan 27. hafta maçlarının ardından GZT Giresunspor liderliğini devam ettirdi.

TFF 1. Lig'de tamamlanan 27. hafta maçlarının ardından GZT Giresunspor liderliğini devam ettirdi.

Ligde 27. hafta, bugün oynanan 4 karşılaşmayla tamamlandı.

Günün maçlarında Royal Hastanesi Bandırmaspor, konuk ettiği Tuzlaspor'u 3-2, Ankara Keçiörengücü, deplasmanda Akhisarspor'u 2-1, Beypiliç Boluspor, dış sahada Ankaraspor'u 2-1 yendi.

Haftanın kapanış müsabakasında ise Bursaspor, Adanaspor'u 3-0 mağlup etti.

Haftaya 53 puanla lider giren GZT Giresunspor, en yakın takipçisi Yılport Samsunspor'u deplasmanda 2-0 yenerek farkı 5 puana çıkardı. Samsun temsilcisi, 51 puanda kaldı.

Zirve takibini sürdüren Altay, İzmir derbisinde Menemenspor'u 3-0 mağlup ederek 50 puana ulaştı ve 3. sıraya yükseldi.

Haftaya 3. sırada giren Adana Demirspor ise son sıradaki Eskişehirspor ile 1-1 berabere kalarak 4. sıraya geriledi.

Sonuçlar

TFF 1. Lig'in 27. haftasında oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:

Altay-Menemenspor: 3-0

Bereket Sigorta Ümraniyespor-Aydeniz Et Balıkesirspor: 1-2

İstanbulspor-Altınordu: 1-2

Eskişehirspor-Adana Demirspor: 1-1

Yılport Samsunspor-GZT Giresunspor: 0-2

Royal Hastanesi Bandırmaspor-Tuzlaspor: 3-2

Akhisarspor-Ankara Keçiörengücü: 1-2

Ankaraspor-Beypiliç Boluspor: 1-2

Adanaspor-Bursaspor: 0-3

Puan durumu

Ligde 27. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:

TAKIMLAROGBMAYAVPuan
1. GZT GİRESUNSPOR27175542202256
2. YILPORT SAMSUNSPOR27149442261651
3. ALTAY27162952292350
4. ADANA DEMİRSPOR27147645242149
5. ALTINORDU2714764033749
6. İSTANBULSPOR27145849301947
7. ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ27137734181646
8. TUZLASPOR 27125103639-341
9. BURSASPOR27124114541440
10. ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR27115113433138
11. BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR27107103235-337
12. BEYPİLİÇ BOLUSPOR2795132830-232
13. AYDENİZ ET BALIKESİRSPOR2778122839-1129
14. ADANASPOR2777133540-528
15. MENEMENSPOR 27610112944-1528
16. AKHİSARSPOR2774162744-1725
17. ANKARASPOR2737171845-2716
18. ESKİŞEHİRSPOR2718181662-468
Not: Eskişehirspor'un 3 puanı silinmiştir.

Gelecek haftanın programı

Milli maç arası verilecek ligde 28. hafta, 3 Nisan Cumartesi günü oynanacak 4 karşılaşmayla başlayacak.

Ligde gelecek haftanın programı şöyle:

3 Nisan Cumartesi:

13.30 Tuzlaspor-Yılport Samsunspor (15 Temmuz)

16.00 GZT Giresunspor-İstanbulspor (Çotanak Spor Kompleksi)

16.00 Ankaraspor-Akhisarspor (Osmanlı)

19.00 Adana Demirspor-Ankara Keçiörengücü (Yeni Adana)

4 Nisan Pazar:

13.30 Beypiliç Boluspor-Adanaspor (Bolu Atatürk)

13.30 Altınordu-Eskişehirspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

16.00 Menemenspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor (Menemen İlçe)

19.00 Aydeniz Et Balıkesirspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Balıkesir Atatürk)

5 Nisan Pazartesi:

19.00 Bursaspor-Altay (Bursa Büyükşehir Belediye)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay

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