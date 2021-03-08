Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm

08.03.2021 21:45 | Son Güncelleme: 08.03.2021 21:49
Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm

TFF 1. Lig'de 25. haftanın perdesi, tek maçla kapandı.

TFF 1. Lig'de 25. haftanın perdesi, tek maçla kapandı.

Haftanın son müsabakasında Adanaspor ile Aydeniz Et Balıkesirspor 1-1 berabere kaldı.

GZT Giresunspor, deplasmanda Bereket Sigorta Ümraniyespor'a 3-1 yenilmesine rağmen 53 puanla liderliğini sürdürdü.

Sonuçlar

TFF 1. Lig'in 25. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

İstanbulspor-Ankara Keçiörengücü: 0-0

Royal Hastanesi Bandırmaspor-Altınordu: 2-2

Ankaraspor-Menemenspor: 1-1

Yılport Samsunspor-Adana Demirspor: 0-2

Bereket Sigorta Ümraniyespor-GZT Giresunspor: 3-1

Akhisarspor-Eskişehirspor: 3-0

Beypiliç Boluspor-Bursaspor: 2-1

Altay-Tuzlaspor: 5-0

Adanaspor-Aydeniz Et Balıkesirspor: 1-1

Puan durumu

TFF 1. Lig'de 25. hafta müsabakalarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

OGBMAYAVP
1.GZT GİRESUNSPOR25165440192153
2.YILPORT SAMSUNSPOR25148342241850
3.İSTANBULSPOR25145648262247
4.ADANA DEMİRSPOR25136642231945
5.ALTINORDU2513663832645
6.ALTAY25142946291744
7.TUZLASPOR2512583435-141
8.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ25117731171440
9.BURSASPOR25104113940-134
10.BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR259793033-334
11.ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR2595113031-132
12.BEYPİLİÇ BOLUSPOR2585122628-229
13.ADANASPOR2576123537-227
14.MENEMENSPOR2569102941-1227
15.AYDENİZ ET BALIKESİRSPOR2568112635-926
16.AKHİSARSPOR2564152542-1722
17.ANKARASPOR2537151640-2416
18.ESKİŞEHİRSPOR2517171560-457
Not: Eskişehirspor'un 3 puanı silindi.

26. hafta programı

TFF 1. Lig'in 26. haftasında yapılacak maçların programı şöyle:

12 Mart Cuma:

19.00 GZT Giresunspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor

13 Mart Cumartesi:

13.30 Ankara Keçiörengücü-Eskişehirspor

16.00 Beypiliç Boluspor-Akhisarspor

19.00 Adana Demirspor-İstanbulspor

14 Mart Pazar:

13.30 Tuzlaspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor

16.00 Menemenspor-Adanaspor

16.00 Aydeniz Et Balıkesirspor-Altay

19.00 Bursaspor-Ankaraspor

15 Mart Pazartesi:

19.00 Altınordu-Yılport Samsunspor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Pervin Buldan Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Acun Ilıcalı Demet Akalın Çağlar Ertuğrul
Spor Can Bartu Ersun Yanal Ali Şansalan Aykut Kocaman Mete Kalkavan
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Samsun
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.3.2021 21:56:11. #1.15#
title