Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm
TFF 1. Lig'in 20. haftası oynanan tek maçla sona ererken, Giresunspor liderliğini sürdürdü.
TFF 1. Lig'in 20. haftası oynanan tek maçla sona ererken, Giresunspor liderliğini sürdürdü.
Ligin 20. hafta kapanış maçında Giresunspor, sahasında Bursaspor'u 2-1 mağlup etti.
Liderin takipçisi İstanbulspor, Bereket Sigorta Ümraniyespor'a 3-2 yenilmesine rağmen averajla ikinci sıradaki yerini korudu.
Haftanın sonuçları
Ligin 20. haftasında oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:
Yılport Samsunspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor: 3-1
Tuzlaspor-Menemenspor: 2-0
Eskişehirspor-Altay: 0-5
İstanbulspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor: 2-3
Adana Demirspor-Ankaraspor: 2-0
Ankara Keçiörengücü-Adanaspor: 1-0
Altınordu-Beypiliç Boluspor: 2-1
Aydeniz Et Balıkesirspor-Akhisarspor: 3-0
Giresunspor-Bursaspor: 2-1
Puan durumu
TFF 1. Lig'de 20. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|Puan
|1. GİRESUNSPOR
|20
|13
|5
|2
|32
|14
|18
|44
|2. İSTANBULSPOR
|20
|12
|4
|4
|43
|23
|20
|40
|3. YILPORT SAMSUNSPOR
|20
|11
|7
|2
|30
|19
|11
|40
|4. ADANA DEMİRSPOR
|20
|11
|4
|5
|35
|19
|16
|37
|5. TUZLASPOR
|20
|11
|3
|6
|31
|27
|4
|36
|6. ALTAY
|20
|11
|2
|7
|36
|20
|16
|35
|7. ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
|20
|10
|4
|6
|25
|14
|11
|34
|8. ALTINORDU
|20
|10
|4
|6
|28
|28
|0
|34
|9. BURSASPOR
|20
|9
|3
|8
|35
|32
|3
|30
|10. ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR
|20
|8
|3
|9
|24
|23
|1
|27
|11. ADANASPOR
|20
|7
|3
|10
|29
|26
|3
|24
|12. BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR
|20
|6
|6
|8
|23
|31
|-8
|24
|13. BEYPİLİÇ BOLUSPOR
|20
|5
|4
|11
|20
|26
|-6
|19
|14. AKHİSARSPOR
|20
|5
|4
|11
|17
|28
|-11
|19
|15. AYDENİZ ET BALIKESİRSPOR
|20
|5
|4
|11
|19
|31
|-12
|19
|16. MENEMEN SPOR
|20
|4
|7
|9
|20
|34
|-14
|19
|17. ANKARASPOR
|20
|3
|4
|13
|13
|33
|-20
|13
|18. ESKİŞEHİRSPOR
|20
|0
|7
|13
|12
|44
|-32
|4
Gelecek haftanın programı
TFF 1. Lig'in 21. haftasında yapılacak maçların programı şöyle:
12 Şubat Cuma:
19.00 Ankaraspor-Altınordu (Osmanlı)
13 Şubat Cumartesi:
13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-İstanbulspor (Bandırma 17 Eylül)
16.00 Akhisarspor-Yılport Samsunspor (Spor Toto)
19.00 Altay-Ankara Keçiörengücü (Bornova Aziz Kocaoğlu)
14 Şubat Pazar:
13.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Eskişehirspor (Ümraniye Şehir)
16.00 Menemenspor-Aydeniz Et Balıkesirspor (Menemen İlçe)
16.00 Beypiliç Boluspor-Giresunspor (Atatürk)
19.00 Adanaspor-Adana Demirspor (5 Ocak Fatih Terim)
15 Şubat Pazartesi:
19.00 Bursaspor-Tuzlaspor (Bursa Büyükşehir Belediye)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul