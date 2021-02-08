Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm
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Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm

08.02.2021 21:37 | Son Güncelleme: 08.02.2021 21:41
Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm

TFF 1. Lig'in 20. haftası oynanan tek maçla sona ererken, Giresunspor liderliğini sürdürdü.

TFF 1. Lig'in 20. haftası oynanan tek maçla sona ererken, Giresunspor liderliğini sürdürdü.

Ligin 20. hafta kapanış maçında Giresunspor, sahasında Bursaspor'u 2-1 mağlup etti.

Liderin takipçisi İstanbulspor, Bereket Sigorta Ümraniyespor'a 3-2 yenilmesine rağmen averajla ikinci sıradaki yerini korudu.

Haftanın sonuçları

Ligin 20. haftasında oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:

Yılport Samsunspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor: 3-1

Tuzlaspor-Menemenspor: 2-0

Eskişehirspor-Altay: 0-5

İstanbulspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor: 2-3

Adana Demirspor-Ankaraspor: 2-0

Ankara Keçiörengücü-Adanaspor: 1-0

Altınordu-Beypiliç Boluspor: 2-1

Aydeniz Et Balıkesirspor-Akhisarspor: 3-0

Giresunspor-Bursaspor: 2-1

Puan durumu

TFF 1. Lig'de 20. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:

O G B M A Y Av. Puan
1. GİRESUNSPOR20135232141844
2. İSTANBULSPOR20124443232040
3. YILPORT SAMSUNSPOR20117230191140
4. ADANA DEMİRSPOR20114535191637
5. TUZLASPOR2011363127436
6. ALTAY20112736201635
7. ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ20104625141134
8. ALTINORDU2010462828034
9. BURSASPOR209383532330
10. ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR208392423127
11. ADANASPOR2073102926324
12. BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR206682331-824
13. BEYPİLİÇ BOLUSPOR2054112026-619
14. AKHİSARSPOR2054111728-1119
15. AYDENİZ ET BALIKESİRSPOR2054111931-1219
16. MENEMEN SPOR204792034-1419
17. ANKARASPOR2034131333-2013
18. ESKİŞEHİRSPOR2007131244-324
Not: Eskişehirspor'un 3 puanı silinmiştir

Gelecek haftanın programı

TFF 1. Lig'in 21. haftasında yapılacak maçların programı şöyle:

12 Şubat Cuma:

19.00 Ankaraspor-Altınordu (Osmanlı)

13 Şubat Cumartesi:

13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-İstanbulspor (Bandırma 17 Eylül)

16.00 Akhisarspor-Yılport Samsunspor (Spor Toto)

19.00 Altay-Ankara Keçiörengücü (Bornova Aziz Kocaoğlu)

14 Şubat Pazar:

13.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Eskişehirspor (Ümraniye Şehir)

16.00 Menemenspor-Aydeniz Et Balıkesirspor (Menemen İlçe)

16.00 Beypiliç Boluspor-Giresunspor (Atatürk)

19.00 Adanaspor-Adana Demirspor (5 Ocak Fatih Terim)

15 Şubat Pazartesi:

19.00 Bursaspor-Tuzlaspor (Bursa Büyükşehir Belediye)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul

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