Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm

TFF 1. Lig'de 19. hafta oynanan tek maçla sona ererken, Giresunspor liderliğini sürdürdü.

Ligde 19. haftanın kapanış maçında İstanbulspor, deplasmanda Altay'ı 3-1 yendi.

Haftaya 38 puanla lider giren Giresunspor, deplasmanda Menemenspor'u 4-0 yenerek puanını 41'e yükseltti ve zirvedeki yerini korudu.

İstanbulspor ise Altay galibiyetiyle 40 puana ulaştı ve hem ikinci sıradaki yerini hem de zirve takibini devam ettirdi.

Haftanın sonuçları

Ligin 19. haftasında oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:

Akhisarspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor: 1-0

Ankaraspor-Ankara Keçiörengücü: 1-0

Adanaspor-Eskişehirspor: 5-2

Aydeniz Et Balıkesirspor-Tuzlaspor: 0-2

Bereket Sigorta Ümraniyespor-Yılport Samsunspor: 2-2

Menemenspor-Giresunspor: 0-4

Beypiliç Boluspor-Adana Demirspor: 1-2

Bursaspor-Altınordu: 1-2

Altay-İstanbulspor: 1-3

Puan durumu

TFF 1. Lig'de 19. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle: