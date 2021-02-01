Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm
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Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm

01.02.2021 22:31 | Son Güncelleme: 01.02.2021 22:35
Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm

TFF 1. Lig'de 19. hafta oynanan tek maçla sona ererken, Giresunspor liderliğini sürdürdü.

TFF 1. Lig'de 19. hafta oynanan tek maçla sona ererken, Giresunspor liderliğini sürdürdü.

Ligde 19. haftanın kapanış maçında İstanbulspor, deplasmanda Altay'ı 3-1 yendi.

Haftaya 38 puanla lider giren Giresunspor, deplasmanda Menemenspor'u 4-0 yenerek puanını 41'e yükseltti ve zirvedeki yerini korudu.

İstanbulspor ise Altay galibiyetiyle 40 puana ulaştı ve hem ikinci sıradaki yerini hem de zirve takibini devam ettirdi.

Haftanın sonuçları

Ligin 19. haftasında oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:

Akhisarspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor: 1-0

Ankaraspor-Ankara Keçiörengücü: 1-0

Adanaspor-Eskişehirspor: 5-2

Aydeniz Et Balıkesirspor-Tuzlaspor: 0-2

Bereket Sigorta Ümraniyespor-Yılport Samsunspor: 2-2

Menemenspor-Giresunspor: 0-4

Beypiliç Boluspor-Adana Demirspor: 1-2

Bursaspor-Altınordu: 1-2

Altay-İstanbulspor: 1-3

Puan durumu

TFF 1. Lig'de 19. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:

TAKIMLAROGBMAYAVP
1.GİRESUNSPOR19125230131741
2.İSTANBULSPOR19124341202140
3.YILPORT SAMSUNSPOR1910722718937
4.ADANA DEMİRSPOR19104533191434
5.TUZLASPOR1910362927233
6.ALTAY19102731201132
7.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ1994624141031
8.ALTINORDU199462627-131
9.BURSASPOR199373430430
10.ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR198382320327
11.ADANASPOR197392925424
12.BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR195682029-921
13.BEYPİLİÇ BOLUSPOR1954101924-519
14.AKHİSARSPOR1954101725-819
15.MENEMENSPOR194782032-1219
16.AYDENİZ ET BALIKESİRSPOR1944111631-1516
17.ANKARASPOR1934121331-1813
18.ESKİŞEHİRSPOR1907121239-274
Not: Eskişehirspor'un 3 puanı silinmiştir.

Gelecek haftanın programı

TFF 1. Lig'in 20. haftasında yapılacak maçların programı şöyle:

5 Şubat Cuma:

19.00 Yılport Samsunspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

6 Şubat Cumartesi:

13.30 Tuzlaspor-Menemenspor (Stadı henüz açıklanmadı)

16.00 Eskişehirspor-Altay (Eskişehir Yeni)

16.00 İstanbulspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

19.00 Adana Demirspor-Ankaraspor (5 Ocak Fatih Terim)

7 Şubat Pazar:

13.30 Ankara Keçiörengücü-Adanaspor (Aktepe)

16.00 Altınordu-Beypiliç Boluspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

19.00 Aydeniz Et Balıkesirspor-Akhisarspor (Balıkesir Atatürk)

8 Şubat Pazartesi:

19.00 Giresunspor-Bursaspor (Giresun Atatürk)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay

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