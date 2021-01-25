Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm
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Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm

25.01.2021 22:11 | Son Güncelleme: 25.01.2021 22:15
Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm

TFF 1. Lig'in 18. haftası oynanan iki maçla tamamlandı.

TFF 1. Lig'in 18. haftası oynanan iki maçla tamamlandı.

Ligde haftanın kapanış maçında Menemenspor, deplasmanda Altınordu'yu 4-2 mağlup etti.

Konuk ettiği Aydeniz Et Balıkesirspor'u 1-0 yenen Giresunspor, liderliğini sürdürdü.

Sonuçlar

TFF 1. Lig'de 18. hafta maçlarında alınan sonuçlar şöyle:

Royal Hastanesi Bandırmaspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor: 1-0

Eskişehirspor-Ankaraspor: 0-0

Adana Demirspor-Bursaspor: 1-2

Ankara Keçiörengücü-Beypiliç Boluspor: 2-0

Tuzlaspor-Akhisarspor: 0-3

Giresunspor-Aydeniz Et Balıkesirspor: 1-0

Yılport Samsunspor-Altay: 1-0

İstanbulspor-Adanaspor: 1-0

Altınordu-Menemenspor: 2-4

Puan durumu

TFF 1. Lig'in 18. haftası sonunda oluşan puan durumu şöyle:

TakımlarOGBMAYAVP
1. GİRESUNSPOR18115226131338
2. İSTANBULSPOR 18114338191937
3. YILPORT SAMSUNSPOR1810622516936
4. ALTAY18102630171332
5. ADANA DEMİRSPOR1894531181331
6. ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ1894524131131
7. BURSASPOR189363328530
8. TUZLASPOR189362727030
9. ALTINORDU188462426-228
10. ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR188372319427
11. ADANASPOR 186392423121
12. BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR185581827-920
13. BEYPİLİÇ BOLUSPOR185491822-419
14. MENEMEN SPOR184772028-819
15. AKHİSARSPOR1844101625-916
16. AYDENİZ ET BALIKESİRSPOR1844101629-1316
17. ANKARASPOR1824121231-1910
18. ESKİŞEHİRSPOR1807111034-244

Not: Eskişehirspor'un 3 puanı silindi.

19. hafta programı

29 Ocak Cuma:

19.00 Akhisarspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Spor Toto Akhisar)

30 Ocak Cumartesi:

13.30 Ankaraspor-Ankara Keçiörengücü (Osmanlı)

16.00 Adanaspor-Eskişehirspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)

19.00 Aydeniz Et Balıkesirspor-Tuzlaspor (Balıkesir Atatürk)

31 Ocak Pazar:

13.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Yılport Samsunspor (Ümraniye Belediye Şehir)

16.00 Menemenspor-Giresunspor (Menemen İlçe)

16.00 Beypiliç Boluspor-Adana Demirspor (Bolu Atatürk)

19.00 Bursaspor-Altınordu (Bursa Büyükşehir Belediye)

1 Şubat Pazartesi:

19.00 Altay-İstanbulspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berad Büyük

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