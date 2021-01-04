Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm
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Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm

04.01.2021 22:31 | Son Güncelleme: 04.01.2021 22:34
Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm

TFF 1. Lig'in 17. haftası oynanan iki maçla tamamlandı.

TFF 1. Lig'in 17. haftası oynanan iki maçla tamamlandı.

Ligde haftanın kapanış maçlarında Beypiliç Boluspor, Eskişehirspor'u 2-0 yenerken; Adana Demirspor ise Menemenspor'u 3-0 mağlup etti.

Evinde Tuzlaspor'u 3-0 yenen Giresunspor, ligin ilk yarısını lider tamamladı.

Sonuçlar

TFF 1. Lig'de 17. haftada alınan sonuçlar şöyle:

Bereket Sigorta Ümraniyespor-Akhisarspor: 2-1

Ankara Keçiörengücü-Bursaspor: 0-1

Altınordu-Aydeniz Et Balıkesirspor: 0-0

Royal Hastanesi Bandırmaspor-Altay: 2-0

Giresunspor-Tuzlaspor: 3-0

İstanbulspor-Ankaraspor: 5-3

Yılport Samsunspor-Adanaspor: 2-1

Eskişehirspor-Beypiliç Boluspor: 0-2

Adana Demirspor-Menemenspor: 3-0

Puan durumu

TFF 1. Lig'in 17. haftası sonunda oluşan puan durumu şöyle:

TakımOGBMAYAVP

1GİRESUNSPOR17105225131235

2YILPORT SAMSUNSPOR179622416833

3ALTAY17102530161432

4ADANA DEMİRSPOR1794430161431

5İSTANBULSPOR1694332191331

6TUZLASPOR179352724330

7ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ178452213928

8ALTINORDU178452222028

9BURSASPOR178363127427

10ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR177372219324

11BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR175571826-820

12BEYPİLİÇ BOLUSPOR175481820-219

13AYDENİZ ET BALIKESİRSPOR164481623-716

14MENEMENSPOR173771626-1016

15ADANASPOR154382122-115

16AKHİSARSPOR163491324-1113

17ANKARASPOR1623111229-17 9

18ESKİŞEHİRSPOR1706111034-24 3

Not: Eskişehirspor'un 3 puanı silindi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan

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