Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm
TFF 1. Lig'de 15. hafta maçları sonunda Giresunspor liderliğe yükseldi.
TFF 1. Lig'de 15. hafta maçları sonunda Giresunspor liderliğe yükseldi.
Haftanın kapanış gününde Yılport Samsunspor, Beypiliç Boluspor'u 1-0; Adana Demirspor, Tuzlaspor'u 3-1; Giresunspor da Altınordu'yu 2-0 mağlup etti.
Giresunspor, sahasında zirve mücadelesi veren ekiplerden Altınordu karşısında aldığı galibiyetle haftayı lider tamamladı.
Adana Demirspor'a 3-1 yenilen geçen haftanın lideri Tuzlaspor ise 4. sıraya geriledi.
Sonuçlar
Ligin 15. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Royal Hastanesi Bandırmaspor-Ankaraspor: 2-1
Ankara Keçiörengücü-Aydeniz Et Balıkesirspor: 2-1
Eskişehirspor-Menemenspor: 2-2
Altay-Akhisarspor: 2-1
Bereket Sigorta Ümraniyespor-Adanaspor: 1-0
İstanbulspor-Bursaspor: 3-3
Yılport Samsunspor-Beypiliç Boluspor: 1-0
Adana Demirspor-Tuzlaspor: 3-1
Giresunspor-Altınordu: 2-0
Puan durumu
|
O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.GİRESUNSPOR
|15
|8
|5
|2
|21
|13
|8
|29
|2.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
|15
|8
|3
|4
|22
|12
|10
|27
|3.YILPORT SAMSUNSPOR
|15
|7
|6
|2
|20
|14
|6
|27
|4.TUZLASPOR A.Ş.
|14
|8
|3
|3
|23
|19
|4
|27
|5.ALTINORDU
|15
|8
|3
|4
|21
|18
|3
|27
|6.ALTAY
|14
|8
|2
|4
|26
|13
|13
|26
|7.ADANA DEMİRSPOR
|14
|7
|4
|3
|25
|13
|12
|25
|8.İSTANBULSPOR A.Ş.
|13
|6
|4
|3
|22
|15
|7
|22
|9.BURSASPOR
|15
|6
|3
|6
|28
|26
|2
|21
|10.ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR
|15
|5
|3
|7
|18
|18
|0
|18
|11.BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR
|15
|4
|5
|6
|15
|22
|-7
|17
|12.MENEMEN SPOR
|14
|3
|6
|5
|16
|20
|-4
|15
|13.AYDENİZ ET BALIKESİRSPOR
|14
|4
|3
|7
|16
|22
|-6
|15
|14.BEYPİLİÇ BOLUSPOR
|14
|3
|4
|7
|13
|16
|-3
|13
|15.AKHİSARSPOR
|14
|3
|4
|7
|12
|21
|-9
|13
|16.ADANASPOR A.Ş.
|11
|3
|3
|5
|14
|15
|-1
|12
|17.ANKARASPOR
|14
|2
|3
|9
|8
|22
|-14
|9
|18.ESKİŞEHİRSPOR
|15
|0
|6
|9
|9
|30
|-21
|3
Not: Eskişehirspor'un 3 ceza puanı bulunuyor.
16. hafta
25 Aralık Cuma:
19.00 Altay-Bereket Sigorta Ümraniyespor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
26 Aralık Cumartesi:
13.30 Beypiliç Boluspor-İstanbulspor (Bolu Atatürk)
13.00 Tuzlaspor-Altınordu (Vefa)
19.00 Aydeniz Et Balıkesirspor-Adana Demirspor (Balıkesir Atatürk)
27 Aralık Pazar:
13.30 Menemenspor-Ankara Keçiörengücü (Menemen İlçe)
16.00 Akhisarspor-Giresunspor (Spor Toto Akhisar)
16.00 Adanaspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)
19.00 Ankaraspor-Yılport Samsunspor (Osmanlı)
28 Aralık Pazartesi:
19.00 Bursaspor-Eskişehirspor (Bursa Büyükşehir Belediye)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Süha Gür