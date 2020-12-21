Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm
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Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm

21.12.2020 22:15 | Son Güncelleme: 21.12.2020 22:19
Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm

TFF 1. Lig'de 15. hafta maçları sonunda Giresunspor liderliğe yükseldi.

TFF 1. Lig'de 15. hafta maçları sonunda Giresunspor liderliğe yükseldi.

Haftanın kapanış gününde Yılport Samsunspor, Beypiliç Boluspor'u 1-0; Adana Demirspor, Tuzlaspor'u 3-1; Giresunspor da Altınordu'yu 2-0 mağlup etti.

Giresunspor, sahasında zirve mücadelesi veren ekiplerden Altınordu karşısında aldığı galibiyetle haftayı lider tamamladı.

Adana Demirspor'a 3-1 yenilen geçen haftanın lideri Tuzlaspor ise 4. sıraya geriledi.

Sonuçlar

Ligin 15. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Royal Hastanesi Bandırmaspor-Ankaraspor: 2-1

Ankara Keçiörengücü-Aydeniz Et Balıkesirspor: 2-1

Eskişehirspor-Menemenspor: 2-2

Altay-Akhisarspor: 2-1

Bereket Sigorta Ümraniyespor-Adanaspor: 1-0

İstanbulspor-Bursaspor: 3-3

Yılport Samsunspor-Beypiliç Boluspor: 1-0

Adana Demirspor-Tuzlaspor: 3-1

Giresunspor-Altınordu: 2-0

Puan durumu

O

GBMAYAVP
1.GİRESUNSPOR158522113829
2.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ1583422121027
3.YILPORT SAMSUNSPOR157622014627
4.TUZLASPOR A.Ş.148332319427
5.ALTINORDU158342118327
6.ALTAY1482426131326
7.ADANA DEMİRSPOR1474325131225
8.İSTANBULSPOR A.Ş.136432215722
9.BURSASPOR156362826221
10.ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR155371818018
11.BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR154561522-717
12.MENEMEN SPOR143651620-415
13.AYDENİZ ET BALIKESİRSPOR144371622-615
14.BEYPİLİÇ BOLUSPOR143471316-313
15.AKHİSARSPOR143471221-913
16.ADANASPOR A.Ş.113351415-112
17.ANKARASPOR14239822-149
18.ESKİŞEHİRSPOR15069930-213

Not: Eskişehirspor'un 3 ceza puanı bulunuyor.

16. hafta

25 Aralık Cuma:

19.00 Altay-Bereket Sigorta Ümraniyespor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

26 Aralık Cumartesi:

13.30 Beypiliç Boluspor-İstanbulspor (Bolu Atatürk)

13.00 Tuzlaspor-Altınordu (Vefa)

19.00 Aydeniz Et Balıkesirspor-Adana Demirspor (Balıkesir Atatürk)

27 Aralık Pazar:

13.30 Menemenspor-Ankara Keçiörengücü (Menemen İlçe)

16.00 Akhisarspor-Giresunspor (Spor Toto Akhisar)

16.00 Adanaspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)

19.00 Ankaraspor-Yılport Samsunspor (Osmanlı)

28 Aralık Pazartesi:

19.00 Bursaspor-Eskişehirspor (Bursa Büyükşehir Belediye)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süha Gür

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