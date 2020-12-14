Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm
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Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm

14.12.2020 21:25 | Son Güncelleme: 14.12.2020 21:29
Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm

TFF 1. Lig'de 14. hafta bu akşam oynanan tek maçla sona erdi.

TFF 1. Lig'de 14. hafta bu akşam oynanan tek maçla sona erdi.

Haftanın kapanış müsabakasında Ankaraspor ile Bereket Sigorta Ümraniyespor arasındaki mücadele 0-0 sona erdi.

Tuzlaspor, haftaya birinci sırada giren Ankara Keçiörengücü'nü 1-0 mağlup ederek ligde ilk sıraya yerleşti.

Sonuçlar

Ligin 14. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Aydeniz Et Balıkesirspor-Eskişehirspor: 2-2

Bursaspor-Yılport Samsunspor: 3-0

Altınordu-Akhisarspor: 3-2

Beypiliç Boluspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor: 0-1

Adanaspor-Altay: 1-4

Tuzlaspor-Ankara Keçiörengücü: 1-0

Giresunspor-Adana Demirspor: 2-0

Menemenspor-İstanbulspor: 1-2

Ankaraspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor: 0-0

Puan durumu

OGBMAYAVP
1.TUZLASPOR138322216627
2.ALTINORDU148332116527
3.GİRESUNSPOR147521913626
4.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ147342011924
5.ALTAY1372424121223
6.ADANA DEMİRSPOR1364322121022
7.İSTANBULSPOR126331912721
8.YILPORT SAMSUNSPOR135621613321
9.BURSASPOR146262523220
10.ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR144371617-115
11.AYDENİZ ET BALIKESİRSPOR124351417-315
12.MENEMEN SPOR133551418-414
13.BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR143561422-814
14.BEYPİLİÇ BOLUSPOR133461315-213
15.AKHİSARSPOR133461119-813
16.ADANASPOR103341414012
17.ANKARASPOR13238720-139
18.ESKİŞEHİRSPOR14059728-212
Not: Eskişehirspor'un 3 ceza puanı bulunuyor.

15. hafta

19 Aralık Cumartesi:

13.30 Ankara Keçiörengücü-Aydeniz Et Balıkesirspor (Aktepe)

13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Ankaraspor (Bandırma 17 Eylül)

16.00 Eskişehirspor-Menemenspor (Eskişehir Yeni)

19.00 Altay-Akhisarspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

20 Aralık Pazar:

13.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Adanaspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

19.00 İstanbulspor-Bursaspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

21 Aralık Pazartesi:

16.00 Yılport Samsunspor-Beypiliç Boluspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

19.00 Adana Demirspor-Tuzlaspor (5 Ocak Fatih Terim)

19.00 Giresunspor-Altınordu (Giresun Atatürk)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul

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