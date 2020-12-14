Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm
TFF 1. Lig'de 14. hafta bu akşam oynanan tek maçla sona erdi.
TFF 1. Lig'de 14. hafta bu akşam oynanan tek maçla sona erdi.
Haftanın kapanış müsabakasında Ankaraspor ile Bereket Sigorta Ümraniyespor arasındaki mücadele 0-0 sona erdi.
Tuzlaspor, haftaya birinci sırada giren Ankara Keçiörengücü'nü 1-0 mağlup ederek ligde ilk sıraya yerleşti.
Sonuçlar
Ligin 14. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Aydeniz Et Balıkesirspor-Eskişehirspor: 2-2
Bursaspor-Yılport Samsunspor: 3-0
Altınordu-Akhisarspor: 3-2
Beypiliç Boluspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor: 0-1
Adanaspor-Altay: 1-4
Tuzlaspor-Ankara Keçiörengücü: 1-0
Giresunspor-Adana Demirspor: 2-0
Menemenspor-İstanbulspor: 1-2
Ankaraspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor: 0-0
Puan durumu
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.TUZLASPOR
|13
|8
|3
|2
|22
|16
|6
|27
|2.ALTINORDU
|14
|8
|3
|3
|21
|16
|5
|27
|3.GİRESUNSPOR
|14
|7
|5
|2
|19
|13
|6
|26
|4.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
|14
|7
|3
|4
|20
|11
|9
|24
|5.ALTAY
|13
|7
|2
|4
|24
|12
|12
|23
|6.ADANA DEMİRSPOR
|13
|6
|4
|3
|22
|12
|10
|22
|7.İSTANBULSPOR
|12
|6
|3
|3
|19
|12
|7
|21
|8.YILPORT SAMSUNSPOR
|13
|5
|6
|2
|16
|13
|3
|21
|9.BURSASPOR
|14
|6
|2
|6
|25
|23
|2
|20
|10.ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR
|14
|4
|3
|7
|16
|17
|-1
|15
|11.AYDENİZ ET BALIKESİRSPOR
|12
|4
|3
|5
|14
|17
|-3
|15
|12.MENEMEN SPOR
|13
|3
|5
|5
|14
|18
|-4
|14
|13.BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR
|14
|3
|5
|6
|14
|22
|-8
|14
|14.BEYPİLİÇ BOLUSPOR
|13
|3
|4
|6
|13
|15
|-2
|13
|15.AKHİSARSPOR
|13
|3
|4
|6
|11
|19
|-8
|13
|16.ADANASPOR
|10
|3
|3
|4
|14
|14
|0
|12
|17.ANKARASPOR
|13
|2
|3
|8
|7
|20
|-13
|9
|18.ESKİŞEHİRSPOR
|14
|0
|5
|9
|7
|28
|-21
|2
15. hafta
19 Aralık Cumartesi:
13.30 Ankara Keçiörengücü-Aydeniz Et Balıkesirspor (Aktepe)
13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Ankaraspor (Bandırma 17 Eylül)
16.00 Eskişehirspor-Menemenspor (Eskişehir Yeni)
19.00 Altay-Akhisarspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
20 Aralık Pazar:
13.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Adanaspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)
19.00 İstanbulspor-Bursaspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
21 Aralık Pazartesi:
16.00 Yılport Samsunspor-Beypiliç Boluspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
19.00 Adana Demirspor-Tuzlaspor (5 Ocak Fatih Terim)
19.00 Giresunspor-Altınordu (Giresun Atatürk)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul