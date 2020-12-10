Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm
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Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm

10.12.2020 18:13 | Son Güncelleme: 10.12.2020 18:13
Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm

TFF 1. Lig'de 13. hafta, ertelenen 2 maç dışında tamamlandı.

TFF 1. Lig'de 13. hafta, ertelenen 2 maç dışında tamamlandı.

Haftanın kapanış müsabakasında Beypiliç Boluspor, deplasmanda Bereket Sigorta Ümraniyespor'u 2-0 mağlup etti.

Ankara Keçiörengücü, sahasında Giresunspor'a 1-0 yenilmesine rağmen 24 puan ve averajla liderliğini devam ettirdi.

Toplu sonuç

Ligin 13. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Royal Hastanesi Bandırmaspor-Bursaspor: 1-2

Eskişehirspor-Tuzlaspor: 0-2

Yılport Samsunspor-Menemenspor: 1-1

Ankara Keçiörengücü-Giresunspor: 0-1

Adana Demirspor-Altınordu: 1-1

Altay-Ankaraspor: 3-0

Bereket Sigorta Ümraniyespor-Beypiliç Boluspor: 0-2

Not: İstanbulspor-Aydeniz Et Balıkesirspor ve Akhisarspor-Adanaspor müsabakaları ertelendi.

Puan durumu

Ligde 13. hafta müsabakalarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

OGBMAYAVP
1.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ1373320101024
2.TUZLASPOR127322116524
3.ALTINORDU137331814424
4.GİRESUNSPOR136521713423
5.ADANA DEMİRSPOR1264222101222
6.YILPORT SAMSUNSPOR125611610621
7.ALTAY126242011920
8.İSTANBULSPOR115331711618
9.BURSASPOR135262223-117
10.MENEMENSPOR123541316-314
11.AYDENİZ ET BALIKESİRSPOR114251215-314
12.BEYPİLİÇ BOLUSPOR123451314-113
13.AKHİSARSPOR12345916-713
14.BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR133461422-813
15.ADANASPOR93331310312
16.ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR133371517-212
17.ANKARASPOR12228720-138
18.ESKİŞEHİRSPOR13049526-211

Not: Eskişehirspor'un 3 puanı silindi.

14. hafta

TFF 1. Lig'de 14. haftanın programı şöyle:

12 Aralık Cumartesi:

16.00 Aydeniz Et Balıkesirspor-Eskişehirspor (Balıkesir Atatürk)

19.00 Bursaspor-Yılport Samsunspor (Bursa Büyükşehir Belediye)

13 Aralık Pazar:

13.30 Altınordu-Akhisarspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

13.30 Beypiliç Boluspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Bolu Atatürk)

16.00 Adanaspor-Altay (5 Ocak Fatih Terim)

16.00 Tuzlaspor-Ankara Keçiörengücü (Vefa)

19.00 Giresunspor-Adana Demirspor (Giresun Atatürk)

14 Aralık Pazartesi:

16.00 Menemenspor-İstanbulspor (Menemen İlçe)

19.00 Ankaraspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor (Osmanlı)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan

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