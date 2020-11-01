Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm

01.11.2020 21:41 | Son Güncelleme: 01.11.2020 21:44
Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm

TFF 1. Lig'in 8. haftası, oynanan üç maçla sona erdi.

TFF 1. Lig'in 8. haftası, oynanan üç maçla sona erdi.

Ligde bugün yapılan müsabakalarda Ankara Keçiörengücü-İstanbulspor ve Adana Demirspor-Yılport Samsunspor karşılaşmaları 1-1 eşitlikle tamamlanırken, Akhisarspor deplasmanda Eskişehirspor'u 1-0 mağlup etti.

TFF 1. Lig'de Ankara Keçiörengücü deplasmanında 1 puan elde eden İstanbulspor, maç fazlası ve averajla liderliğe yükseldi.

Haftaya lider giren Tuzlaspor'un Altay ile yapacağı karşılaşma ise yeni tip koronavirüs vakaları nedeniyle ertelendi.

Öte yandan Menemenspor-Ankaraspor ve Altınordu-Royal Hastanesi Bandırmaspor mücadeleleri de İzmir'de meydana gelen deprem sebebiyle oynanamadı.

Sonuçlar

TFF 1. Lig'de 8. hafta maçlarının sonuçları şöyle:

Balıkesirspor-Adanaspor: 0-3

Giresunspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor: 0-1

Bursaspor-Beypiliç Boluspor: 4-2

Ankara Keçiörengücü-İstanbulspor: 1-1

Eskişehirspor-Akhisarspor: 0-1

Adana Demirspor-Yılport Samsunspor: 1-1

Puan durumu

TFF 1. Lig'de 8. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

TakımOGBMAYAVP
1İSTANBULSPOR8521167917
2TUZLASPOR7520167917
3ADANA DEMİRSPOR8431157815
4YILPORT SAMSUNSPOR8431128415
5ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ842297214
6ALTINORDU74121110113
7ADANASPOR8332139412
8AKHİSARSPOR833275212
9GİRESUNSPOR73221111011
10ALTAY6312104610
11BURSASPOR83141615110
12BALIKESİRSPOR8314812-410
13ÜMRANİYESPOR8224915-68
14MENEMENSPOR7133611-56
15ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR7124611-55
16ANKARASPOR7115412-84
17BEYPİLİÇ BOLUSPOR8035612-63
18ESKİŞEHİRSPOR8035214-123

9. hafta

6 Kasım Cuma:

19.00 Altay-Balıkesirspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

7 Kasım Cumartesi:

13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Giresunspor (Bandırma 17 Eylül)

13.30 Ümraniyespor-Tuzlaspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

16.00 Adanaspor-Menemenspor (5 Ocak Fatih Terim)

19.00 Ankaraspor-Bursaspor (Osmanlı)

8 Kasım Pazar:

13.30 Eskişehirspor-Ankara Keçiörengücü (Eskişehir Yeni)

16.00 Yılport Samsunspor-Altınordu (Samsun Yeni 19 Mayıs)

16.00 Akhisarspor-Beypiliç Boluspor (Spor Toto Akhisar)

19.00 İstanbulspor-Adana Demirspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süha Gür

İlgili Haberler

TFF 1. Lig: Ankara Keçiörengücü: 1 İstanbulspor: 1
TFF 1. Lig: Ankara Keçiörengücü: 1 İstanbulspor: 1
TFF 1. Lig: Ümraniyespor: 1 Altınordu: 1
TFF 1. Lig: Ümraniyespor: 1 Altınordu: 1
TFF 1. Lig: Ankaraspor: 1 Balıkesirspor: 2
TFF 1. Lig: Ankaraspor: 1 Balıkesirspor: 2
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Osman Durmuş Donald Trump Meral Akşener Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Aleyna Tilki Türkan Şoray Kaan Yildirim Eser Yenenler
Spor Erol Bulut Tamer Tuna Mbaye Diagne Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Daha Fazla İzmir Deprem Bayraklı Ege Denizi
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm - Ankara
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.11.2020 21:57:05. #1.15#
title