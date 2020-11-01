Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm

TFF 1. Lig'in 8. haftası, oynanan üç maçla sona erdi.

TFF 1. Lig'in 8. haftası, oynanan üç maçla sona erdi.

Ligde bugün yapılan müsabakalarda Ankara Keçiörengücü-İstanbulspor ve Adana Demirspor-Yılport Samsunspor karşılaşmaları 1-1 eşitlikle tamamlanırken, Akhisarspor deplasmanda Eskişehirspor'u 1-0 mağlup etti.

TFF 1. Lig'de Ankara Keçiörengücü deplasmanında 1 puan elde eden İstanbulspor, maç fazlası ve averajla liderliğe yükseldi.

Haftaya lider giren Tuzlaspor'un Altay ile yapacağı karşılaşma ise yeni tip koronavirüs vakaları nedeniyle ertelendi.

Öte yandan Menemenspor-Ankaraspor ve Altınordu-Royal Hastanesi Bandırmaspor mücadeleleri de İzmir'de meydana gelen deprem sebebiyle oynanamadı.

Sonuçlar

TFF 1. Lig'de 8. hafta maçlarının sonuçları şöyle:

Balıkesirspor-Adanaspor: 0-3

Giresunspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor: 0-1

Bursaspor-Beypiliç Boluspor: 4-2

Ankara Keçiörengücü-İstanbulspor: 1-1

Eskişehirspor-Akhisarspor: 0-1

Adana Demirspor-Yılport Samsunspor: 1-1

Puan durumu

TFF 1. Lig'de 8. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle: