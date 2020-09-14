Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm
TFF 1. Lig'in ilk haftası yapılan iki maçla sona erdi.
TFF 1. Lig'in ilk haftası yapılan iki maçla sona erdi.
Ligde bugün oynanan karşılaşmalarda Balıkesirspor sahasında Giresunspor'u 3-1 yenerken, Akhisarspor ise Tuzlaspor ile 0-0 berabere kaldı.
TFF 1. Lig'de 1. hafta maçlarının sonuçları şöyle:
Menemenspor-Altınordu: 0-2
Ümraniyespor-Royal Hastanesi Bandırmaspor: 2-1
Beypiliç Boluspor-Ankara Keçiörengücü: 0-1
Ankaraspor-Eskişehirspor: 1-0
Bursaspor-Adana Demirspor: 1-3
Adanaspor-İstanbulspor: 1-0
Altay-Yılport Samsunspor: 0-0
Akhisarspor-Tuzlaspor: 0-0
Balıkesirspor-Giresunspor: 3-1
Puan durumu
TFF 1. Lig'de ilk hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1
|ADANA DEMİRSPOR
|1
|1
|0
|0
|3
|1
|2
|3
|2
|BALIKESİRSPOR
|1
|1
|0
|0
|3
|1
|2
|3
|3
|ALTINORDU
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|2
|3
|4
|ÜMRANİYESPOR
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|1
|3
|5
|ADANASPOR
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|3
|6
|ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|3
|7
|ANKARASPOR
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|3
|8
|AKHİSARSPOR
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|9
|ALTAY
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|10
|TUZLA
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|11
|YILPORT SAMSUNSPOR
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|12
|ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|0
|13
|BEYPİLİÇ BOLUSPOR
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|14
|ESKİŞEHİRSPOR
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|15
|İSTANBULSPOR
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|16
|BURSASPOR
|1
|0
|0
|1
|1
|3
|-2
|0
|17
|GİRESUNSPOR
|1
|0
|0
|1
|1
|3
|-2
|0
|18
|MENEMENSPOR
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
|0
2. hafta programı
TFF 1. Lig'de 2. hafta maçlarının programı şöyle:
18 Eylül Cuma:
19.00 Eskişehirspor-Adanaspor (Eskişehir Yeni)
19 Eylül Cumartesi:
14.00 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Akhisarspor (Bandırma 17 Eylül)
14.00 Tuzlaspor-Balıkesirspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)
19.00 Altınordu-Bursaspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
20 Eylül Pazar:
14.00 Ankara Keçiörengücü-Ankaraspor (Aktepe)
16.30 İstanbulspor-Altay (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
19.00 Giresunspor-Menemenspor (Giresun Atatürk)
21 Eylül Pazartesi:
19.00 Adana Demirspor-Beypiliç Boluspor (5 Ocak Fatih Terim)
19.00 Yılport Samsunspor-Ümraniyespor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
Kaynak: AA