Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm
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Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm

TFF 1. Lig'in ilk haftası yapılan iki maçla sona erdi.

Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm
14.09.2020 21:57 | Son Güncelleme: 14.09.2020 21:57

TFF 1. Lig'in ilk haftası yapılan iki maçla sona erdi.

Ligde bugün oynanan karşılaşmalarda Balıkesirspor sahasında Giresunspor'u 3-1 yenerken, Akhisarspor ise Tuzlaspor ile 0-0 berabere kaldı.

TFF 1. Lig'de 1. hafta maçlarının sonuçları şöyle:

Menemenspor-Altınordu: 0-2

Ümraniyespor-Royal Hastanesi Bandırmaspor: 2-1

Beypiliç Boluspor-Ankara Keçiörengücü: 0-1

Ankaraspor-Eskişehirspor: 1-0

Bursaspor-Adana Demirspor: 1-3

Adanaspor-İstanbulspor: 1-0

Altay-Yılport Samsunspor: 0-0

Akhisarspor-Tuzlaspor: 0-0

Balıkesirspor-Giresunspor: 3-1

Puan durumu

TFF 1. Lig'de ilk hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

TakımOGBMAYAVP
1ADANA DEMİRSPOR11003123
2BALIKESİRSPOR11003123
3ALTINORDU11002023
4ÜMRANİYESPOR11002113
5ADANASPOR11001013
6ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ11001013
7ANKARASPOR11001013
8AKHİSARSPOR10100001
9ALTAY10100001
10TUZLA10100001
11YILPORT SAMSUNSPOR10100001
12ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR100112-10
13BEYPİLİÇ BOLUSPOR100101-10
14ESKİŞEHİRSPOR100101-10
15İSTANBULSPOR100101-10
16BURSASPOR100113-20
17GİRESUNSPOR100113-20
18MENEMENSPOR100102-2 0

2. hafta programı

TFF 1. Lig'de 2. hafta maçlarının programı şöyle:

18 Eylül Cuma:

19.00 Eskişehirspor-Adanaspor (Eskişehir Yeni)

19 Eylül Cumartesi:

14.00 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Akhisarspor (Bandırma 17 Eylül)

14.00 Tuzlaspor-Balıkesirspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

19.00 Altınordu-Bursaspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

20 Eylül Pazar:

14.00 Ankara Keçiörengücü-Ankaraspor (Aktepe)

16.30 İstanbulspor-Altay (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

19.00 Giresunspor-Menemenspor (Giresun Atatürk)

21 Eylül Pazartesi:

19.00 Adana Demirspor-Beypiliç Boluspor (5 Ocak Fatih Terim)

19.00 Yılport Samsunspor-Ümraniyespor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

Kaynak: AA

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