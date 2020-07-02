Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm
TFF 1. Lig'de 31. hafta, oynanan 3 maçla tamamlandı.
TFF 1. Lig'de 31. hafta, oynanan 3 maçla tamamlandı.
Ligde bugün yapılan karşılaşmalarda Cesar Grup Ümraniyespor, sahasında Eskişehirspor'u 3-0, Fatih Karagümrük, deplasmanda Ekol Hastanesi Balıkesirspor'u 5-0, Akhisarspor da konuk olduğu İstanbulspor'u 1-0 yendi.
Hatayspor deplasmanda Boluspor'a 1-0 yenilmesine rağmen, 57 puanla liderliğini sürdürdü.
Konuk olduğu Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 2-1 mağlup eden Adana Demirspor, puanını 54'e çıkardı ve ikinci sıraya yerleşti.
Sahasında Altınordu ile golsüz berabere kalan Adanaspor, Eskişehirspor'un ardından küme düşen ikinci takım oldu.
Sonuçlar
TFF 1. Lig'in 31. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Keçiörengücü-Ekol Göz Menemenspor: 2-1
Adanaspor-Altınordu: 0-0
Giresunspor-Bursaspor: 0-1
Boluspor-Hatayspor: 1-0
Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Adana Demirspor: 1-2
Altay-Osmanlıspor: 3-0
Cesar Grup Ümraniyespor-Eskişehirspor: 3-0
İstanbulspor-Akhisarspor: 0-1
Ekol Hastanesi Balıkesirspor-Fatih Karagümrük: 0-5
Puan durumu
TFF 1. Lig'de 31. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.
|HATAYSPOR
|31
|16
|9
|6
|42
|26
|16
|57
|2.
|ADANA DEMİRSPOR
|31
|15
|9
|7
|63
|39
|24
|54
|3.
|BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
|31
|15
|8
|8
|35
|25
|10
|53
|4.
|BURSASPOR
|31
|16
|7
|8
|45
|36
|9
|52
|5.
|AKHİSARSPOR
|31
|14
|9
|8
|39
|34
|5
|51
|6.
|FATİH KARAGÜMRÜK
|31
|13
|11
|7
|47
|35
|12
|50
|7.
|ALTAY
|31
|13
|11
|7
|44
|33
|11
|50
|8.
|CESAR GRUP ÜMRANİYESPOR
|31
|12
|8
|11
|43
|41
|2
|44
|9.
|KEÇİÖRENGÜCÜ
|31
|11
|11
|9
|26
|24
|2
|44
|10.
|GİRESUNSPOR
|31
|12
|8
|11
|37
|40
|-3
|44
|11.
|EKOL GÖZ MENEMENSPOR
|31
|10
|9
|12
|35
|41
|-6
|39
|12.
|EKOL HASTANESİ BALIKESİRSPOR
|31
|8
|11
|12
|30
|41
|-11
|35
|13.
|İSTANBULSPOR
|31
|7
|13
|11
|41
|40
|1
|34
|14.
|ALTINORDU
|31
|7
|12
|12
|33
|41
|-8
|33
|15.
|BOLUSPOR
|31
|5
|15
|11
|26
|37
|-11
|30
|16.
|OSMANLISPOR
|31
|6
|9
|16
|34
|50
|-16
|24
|17.
|ADANASPOR
|31
|3
|12
|16
|27
|46
|-19
|21
|18.
|ESKİŞEHİRSPOR
|31
|7
|6
|18
|34
|52
|-18
|12
Kaynak: AA