Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm TFF 1. Lig'de 31. hafta, oynanan 3 maçla tamamlandı.

TFF 1. Lig'de 31. hafta, oynanan 3 maçla tamamlandı.

Ligde bugün yapılan karşılaşmalarda Cesar Grup Ümraniyespor, sahasında Eskişehirspor'u 3-0, Fatih Karagümrük, deplasmanda Ekol Hastanesi Balıkesirspor'u 5-0, Akhisarspor da konuk olduğu İstanbulspor'u 1-0 yendi.

Hatayspor deplasmanda Boluspor'a 1-0 yenilmesine rağmen, 57 puanla liderliğini sürdürdü.

Konuk olduğu Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 2-1 mağlup eden Adana Demirspor, puanını 54'e çıkardı ve ikinci sıraya yerleşti.

Sahasında Altınordu ile golsüz berabere kalan Adanaspor, Eskişehirspor'un ardından küme düşen ikinci takım oldu.

Sonuçlar

TFF 1. Lig'in 31. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Keçiörengücü-Ekol Göz Menemenspor: 2-1

Adanaspor-Altınordu: 0-0

Giresunspor-Bursaspor: 0-1

Boluspor-Hatayspor: 1-0

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Adana Demirspor: 1-2

Altay-Osmanlıspor: 3-0

Cesar Grup Ümraniyespor-Eskişehirspor: 3-0

İstanbulspor-Akhisarspor: 0-1

Ekol Hastanesi Balıkesirspor-Fatih Karagümrük: 0-5

Puan durumu

TFF 1. Lig'de 31. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

Takımlar O G B M A Y AV P 1. HATAYSPOR 31 16 9 6 42 26 16 57 2. ADANA DEMİRSPOR 31 15 9 7 63 39 24 54 3. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR 31 15 8 8 35 25 10 53 4. BURSASPOR 31 16 7 8 45 36 9 52 5. AKHİSARSPOR 31 14 9 8 39 34 5 51 6. FATİH KARAGÜMRÜK 31 13 11 7 47 35 12 50 7. ALTAY 31 13 11 7 44 33 11 50 8. CESAR GRUP ÜMRANİYESPOR 31 12 8 11 43 41 2 44 9. KEÇİÖRENGÜCÜ 31 11 11 9 26 24 2 44 10. GİRESUNSPOR 31 12 8 11 37 40 -3 44 11. EKOL GÖZ MENEMENSPOR 31 10 9 12 35 41 -6 39 12. EKOL HASTANESİ BALIKESİRSPOR 31 8 11 12 30 41 -11 35 13. İSTANBULSPOR 31 7 13 11 41 40 1 34 14. ALTINORDU 31 7 12 12 33 41 -8 33 15. BOLUSPOR 31 5 15 11 26 37 -11 30 16. OSMANLISPOR 31 6 9 16 34 50 -16 24 17. ADANASPOR 31 3 12 16 27 46 -19 21 18. ESKİŞEHİRSPOR 31 7 6 18 34 52 -18 12

Not: Eskişehirspor'un 15, Bursaspor ve Osmanlıspor'un 3'er puanı silindi.

Kaynak: AA