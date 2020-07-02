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Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm

TFF 1. Lig'de 31. hafta, oynanan 3 maçla tamamlandı.

Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm
02.07.2020 22:05 | Son Güncelleme: 02.07.2020 22:05

TFF 1. Lig'de 31. hafta, oynanan 3 maçla tamamlandı.

Ligde bugün yapılan karşılaşmalarda Cesar Grup Ümraniyespor, sahasında Eskişehirspor'u 3-0, Fatih Karagümrük, deplasmanda Ekol Hastanesi Balıkesirspor'u 5-0, Akhisarspor da konuk olduğu İstanbulspor'u 1-0 yendi.

Hatayspor deplasmanda Boluspor'a 1-0 yenilmesine rağmen, 57 puanla liderliğini sürdürdü.

Konuk olduğu Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 2-1 mağlup eden Adana Demirspor, puanını 54'e çıkardı ve ikinci sıraya yerleşti.

Sahasında Altınordu ile golsüz berabere kalan Adanaspor, Eskişehirspor'un ardından küme düşen ikinci takım oldu.

Sonuçlar

TFF 1. Lig'in 31. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Keçiörengücü-Ekol Göz Menemenspor: 2-1

Adanaspor-Altınordu: 0-0

Giresunspor-Bursaspor: 0-1

Boluspor-Hatayspor: 1-0

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Adana Demirspor: 1-2

Altay-Osmanlıspor: 3-0

Cesar Grup Ümraniyespor-Eskişehirspor: 3-0

İstanbulspor-Akhisarspor: 0-1

Ekol Hastanesi Balıkesirspor-Fatih Karagümrük: 0-5

Puan durumu

TFF 1. Lig'de 31. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

TakımlarOGBMAYAVP
1. HATAYSPOR31 16 9 6 42 26 16 57
2. ADANA DEMİRSPOR31 15 9 7 63 39 24 54
3. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR31 15 8 8 35 25 10 53
4. BURSASPOR31 16 7 8 45 36 9 52
5. AKHİSARSPOR31 14 9 8 39 34 5 51
6. FATİH KARAGÜMRÜK31 13 11 7 47 35 12 50
7. ALTAY31 13 11 7 44 33 11 50
8. CESAR GRUP ÜMRANİYESPOR31 12 8 11 43 41 2 44
9. KEÇİÖRENGÜCÜ31 11 11 9 26 24 2 44
10. GİRESUNSPOR31 12 8 11 37 40 -3 44
11. EKOL GÖZ MENEMENSPOR31 10 9 12 35 41 -6 39
12. EKOL HASTANESİ BALIKESİRSPOR31 8 11 12 30 41 -11 35
13. İSTANBULSPOR31 7 13 11 41 40 1 34
14. ALTINORDU31 7 12 12 33 41 -8 33
15. BOLUSPOR31 5 15 11 26 37 -11 30
16. OSMANLISPOR31 6 9 16 34 50 -16 24
17. ADANASPOR31 3 12 16 27 46 -19 21
18. ESKİŞEHİRSPOR31 7 6 18 34 52 -18 12
Not: Eskişehirspor'un 15, Bursaspor ve Osmanlıspor'un 3'er puanı silindi.

Kaynak: AA

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